Němci za 2,5 miliardy kupují český Integromat. „Lepidlo internetu“ používají Uber, Cisco či Adidas

Český trh s technologickými projekty postupně nabírá akceleruje a vedle čím dál častějšího sbírání rizikového kapitálu ze zahraničí přibývá také na naše poměry objemných prodejů. Jedním z nich je čerstvá akvizice od roku 2016 fungujícího českého startupu Integromat ze strany mnichovského podniku Celonis. Hodnota transakce by se měla podle informací Lupy pohybovat zhruba 2,5 miliardy korun (kolem 100 milionů dolarů), které si mezi sebou dělí šest spoluzakladatelů.

Integromat totiž od svého rozjezdu nenabral žádný externí kapitál, je v zisku a vše bylo možné financovat díky organickému růstu 400 procent ročně a jiným obchodním aktivitám zakladatelů. Několik z nich se například točí kolem společnosti Allstar Group, která se dlouhodobě soustředí na aktivity kolem informačních technologií (provozovala také GameZone a GamePark).

Podíly v Integromatu vlastnili Pavel Duras (20 procent), Tomáš Schel a Michal Toman (po 25 procentech), Roman Bršlica, Ondřej Gazda a Patrik Šimek (každý 10 procent). „Měli jsme nabídku na kompletní prodej v hotovosti, já a Patrik Šimek jsme si ale vzali kombinaci hotovosti a akcií v Celonisu, protože věříme ve velký potenciál, který celý tento byznys má,“ popisuje výkonný ředitel Integromatu Ondřej Gazda pro Lupu. On a Šimek (CTO) tak ve firmě na svých pozicích zůstávají.

Celonis je relativně bohatý kupující. Firma ve třech investičních kolech posbírala přes 367 milionů dolarů (8,5 miliardy korun), za zády má třeba slavný fond Accel ze Silicon Valley nebo 83North (Greylock IL). Německý projekt byl díky těmto penězům oceněn na 2,5 miliardy dolarů a je tak označován za jednorožce. „Máme ambici vytvořit silného evropského softwarového hráče a stát se v našem oboru standardem,“ říká v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel Celonisu Alexander Rinke.

Lepidlo internetu

Integromat sám sebe označuje za „lepidlo internetu“, což docela odpovídá. Tato služba využívá toho, že se položily základy nové internetové infrastruktury, což je obrovské množství cloudových služeb a aplikací. To umožnilo jednodušší přístup ke konzumování IT, zároveň se ale začala vytvářet komplexita v podobě roztříštěných a vzájemně oddělených aplikací. Výrazně se proto rozjel obor aplikačních rozhraní (API), díky čemuž si tyto aplikace mohou „povídat“ a vyměňovat data.

Integromat do tohoto stavu přináší automatizaci procesů, která využívá právě API a konektory. Uživatelé si mohou v jednoduchém webovém grafickém rozhraní naklikat, jaké procesy skrze aplikace chtějí automatizovat. Nejjednodušším příkladem může být automatické stažení přílohy z Gmailu, nahrání do dané složky na Dropboxu a vytvoření upozornění na Slacku.

Vše lze řešit bez programování a ve velkém měřítku a komplexitě. Uživatelé se zároveň nemusí starat o stav jednotlivých API, služba to řeší za ně. Integromat už podporuje přes 530 služeb. Je možné ho využívat jako cloudovou službu, ale skrze Docker nasadit i on-premise. Nástroj je psaný v Node.js, PostgreSQL či Reactu.



Autor: Integromat Integromat

Český projekt už má přes 375 tisíc uživatelů a mezi zákazníky například Uber, Cisco nebo Adidas. Integromat ale neoficiálně prosakuje také do dalších firem typu Facebook. „Jsme součástí takzvaného shadow IT, protože nás ve firmách začínají používat sami jednotliví uživatelé,“ popisuje Gazda. To, že služba „probublává“ zespodu, lze často brát jako měřítko toho, že se stává oblíbenou. Podobných konkurenčních služeb je několik, například IFTTT, Microsoft Flow nebo Zapier. Integromat lze ale do tisíce operací vyzkoušet zdarma.

Vývoj i v Olomouci

Integromat mohl dále pomocí vlastních peněz růst. Dospěl ale do fáze, kdy je ideální nakopnout globální prodejní aktivity a co nejvíce obsadit trh. K tomu už se hodí silnější partner a větší kapitál. „Kdybychom teď neprodali, dále bychom rostli. Ale trh se formuje a je to velká příležitost,“ přikyvuje Gazda. Stejně jako další tuzemští podnikatelé v IT i on souhlasí, že Češi jsou dobří v technologiích, ale dělat globální obchod a marketing už nám zase tolik nejde. I zde má nový majitel pomoci.