Belgický hostingový obr za miliardy kupuje brněnský Webnode

Další česká technologická společnost míří do rukou zahraničního kupce. Belgická webhostingová společnost team.blue za údajně řádově miliardy korun kupuje brněnský Webnode. Většinu 90 procent v něm skrze Novira Investment držel Vít Vrba, zbytek Reflex Capital Ondřeje Fryce.

Webnode ke konci roku 2019 využilo 40 milionů uživatelů, meziroční růst činil osm procent. Příjmy si meziročně připsaly 12 procent, přesná čísla společnost ve výroční zprávě začernila.

Team.blue vznikl v loňském roce sloučením tří hostingových firem Combell Group, TransIP Group a Register Group. Skupina uvádí, že patří mezi nejrychleji rostoucí podniky ve svém oboru.

“Poslední dobou mi přijde, že startup musí být synonymem pro bezednou díru na finance, že kdo nepálí peníze, jako by nebyl. Webnode je však krásným příkladem toho, že to jde i jinak. Tento úspěšný obchod dokazuje, že globálně úspěšný a rychle rostoucí startup může vzniknout i na skromnějších základech tradičního podnikání, kde náklady musí být nižší než výnosy. Jsem velmi rád, že jsem byl u některých důležitých kroků ve vývoji Webnode, a Vítkovi i týmu přeji jen to nejlepší s novými majiteli v zádech,” komentuje transakci Fryc.

Vrbův Novira Investment mimo jiné drží podíly v dalších zajímavých startupem jako třeba Smartlook. Ten před pár dny dostal investici z Nizozemska, opět se připojil Frycův Reflex.