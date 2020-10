Internet rychlostí 2 MBit/s za 555 korun měsíčně?

Každý, kdo někdy vyzkoušel internetové připojení o rychlosti 2 MBit/s, může potvrdit, že pro uživatele Internetu je to přenosová rychlost takřka optimální. Bohužel však toto internetové připojení stojí v současné době přinejmenším několik desítek tisíc korun. Je tedy možné jej pořídit za 555 korun měsíčně?

Připojení k Internetu prostřednictvím satelitu prožívá ve světě velký romach. V současné době je pouze ve Spojených státech podle odhadů společnosti Yankee Group připojeno na 50 tisíc domácností, přičemž se předpokládá, že tento počet přesáhne v roce 2004 hranici 3,9 miliónů. Také v Evropě se v nedávné době objevilo několik pokusů o poskytování satelitního připojení, avšak tyto služby byly velmi drahé a především jejich kvalita neopovídala ceně.

V nedávné době začala v Evropě působit luxemburská společnost Europe Online Networks. Tato společnost si vytkla za cíl poskytovat internetové připojení prostřednictvím satelitu za přiměřenou cenu a v odpovídající kvalitě, což se může podařit, neboť zakladatelem společnosti je Candace Johnson, zakladatel Société Européenne des Satellites, společnosti, provozující populární satelitní okruh ASTRA.

Připojení prostřednictvím satelitu je širokopásmová služba, nabízející jednosměrný internetový provoz garantovanou rychlostí 2 MBit/s. Satelitní připojení vám však nejen zprostředkuje obsah Internetu, ale také umožní sledování satelitních a televizních okruhů, poslech rádia a hudby apod. – a to vše ve vynikající kvalitě, dané digitálním připojením (na rozdíl od běžného připojení analogového).

Přenos dat z Internetu probíhá pouze jedním směrem, a to směrem k uživateli. Dotaz z vašeho počítače na daný server bude tedy třeba vyslat prostřednictvím obyčejného analogového modemu (případně ISDN, mikrovlny apod.). Poté, co je váš dotaz daným serverem zpracován, nejsou zpětná data přijmuta prostřednictvím vašeho (kupříkladu) modemového připojení, ale satelitním linkem, kam byla přesměrována proxy serverem EON.

V zemích, kde má EON zastoupení, poskytuje své služby za cenu 15 euro. V ostatních státech (mezi než patří i Česká republika) je internetové připojení poskytováno prostřednictvím dealerů – v ČR například Sysco. Měsíční paušál bez ohledu na množství přenesených dat činí 555 korun. Na rozdíl od skutečných zastoupení EON však nenabízejí dealeři možnost dvouměsíční zkušební lhůty zdarma, což je velká škoda.

Pro samotnou možnost připojení je třeba satelitní anténa, digitální LNB a DVB karta do počítače. Řešení standardního přístupu k Internetu záleží pouze na uživateli. PCI DVB kartu dnes pořídíte do 10 tisíc, satelitní anténu s držákem a LNB do 3 tisíc, a to často včetně konektorů a koaxiálních kabelů. Instalace není podmínkou, ale stojí zhruba další 3 tisíce. Pokud již anténu vlastníte, lze stávající vedení rozdělit mezi PC a televizi. Bližší informace a ceny např. zde.

EON poskytuje díky satelitní síti ASTRA G1 velmi komplexní službu. Představitelé EON předpokládají, že dokáží provozovat Internet nové generace. Prostřednictvím portálu EON můžete sledovat sportovní přenosy, online koncerty apod. Velmi ambiciózní plány existují v oblasti e-komerce, kde se počítá s náročnými prezentacemi zboží, nabídkami cestovních kanceláří, online vyučováním či pronajímáním software. To vše díky velkému objemu přenesených dat.

EON rovněž umožňuje sledování více než stovky satelitních a televizních přenosů a poslech rádiového vysílání. Vysoká přenosová rychlost umožňuje stahování filmů a filmových trailerů, stejně jako demoverzí počítačových her. Multi-jazykový a multi-tématický portál EON je zaměřen na celou Evropu (tj. včetně České republiky) a poskytuje rovněž zpravodajství nebo třeba jen možnost obyčejné virtuální procházky po Oslu.

Součástí služeb portálu EON je také tzv. Personal Broadcast, neboli „offline downloading“. Většina internetových serverů je pomalá a nedovolovala by využít rychlosti satelitního připojení, proto vám EON nabízí možnost pomocí požadavku naprogramovat server EON ke stažení požadovaných dat (zatímco budete offline) a později je ze serveru EON stáhnout na váš počítač – tentokráte již však plnou rychlostí.