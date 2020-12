Kiwi.com dostalo od státu garanci na úvěr ve výši 700 milionů Kč

Brněnská firma Kiwi.com získala v rámci programu Covid Plus od státu garanci na půjčku ve výši 25,6 milionu eur (v přepočtu skoro 700 milionů korun). Na informaci upozornily Seznam Zprávy na základě smlouvy (v PDF zde) uložené v Registru smluv. Garance platí do 8. prosince 2023 a sát bude za úvěr ručit až do výše 80 %.

Stát bude za úvěr ručit prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), půjčku Kiwi.com poskytnou Komerční banka a Citibank. Dle smlouvy banky poskytnou brněnské firmě termínovaný úvěr a revolvingový úvěr. Na obou půjčkách se každá z bank bude podílet z 50 %.

Kiwi kvůli pandemii bojovalo s poklesem zájmu o nákup letenek a velký problém firmě údajně působily i letecké firmy, které otálely s vracením peněz za letenky. Stát se za úvěr zaručil v rámci programu COVID PLUS, ten je určen pro velké exportéry, kteří neměli existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu. O podporu ze stejného programu usilují například i aerolinky Smartwings.