 »  Vladimír Zuzák (Maxima): Investice do VR pozemků se nám letos vrátí a začnou vydělávat

Asi jde o oboje. Probírali jsme to společně se Somnium Space s tím, že i oni vidí oba případy. Naštěstí ale i spekulant chápe, že zastavěný pozemek má větší hodnotu než zelená louka. Hlavním důvodem je nicméně to, že se ve virtuální realitě dokáže realizovat každý, bez ohledu na národnost, náboženství, rasu a podobně. To má pak globální dosah a potenciálních kupců jsou teď desítky tisíc, v horizontu pár let miliony. Celý svět se digitalizuje, nevidíme důvod, proč by zrovna realitní trh měl být výjimkou. Myslíme, že film Ready Player One bude za chvíli realitou.

Mají jich spoustu. Jak po emoční stránce, tak i finanční. Pohled na západ slunce z jedné vily uvnitř Somnium Space mě velmi překvapil. To, že se pozemky zhodnocují a uživatelé na nich vydělávají reálné peníze, jenom potvrzuje, že ve virtuálních světech vznikají paralelní ekonomiky, které se v budoucnu můžou rovnat reálným. V nejbližší době se virtuálních objektů budeme moci i dotýkat. Už teď existují vesty, které přenášejí na uživatele dotyk a pocity. Po hardwarové stránce je virtuální realita ještě v plenkách, ale již dnes jsou finančně dostupné velmi kvalitní helmy pro běžného uživatele. Kvůli COVID-19 jsou většinou i vyprodané. Celý svět se přesouvá do digitálu.

Jako důležité vnímám, že investor do virtuálního pozemku dokáže už v současné době vydělávat reálné peníze. Ať jde o hudební klub, muzeum, galerii s digitálním uměním nebo obchod s rybářským zbožím. Všechny tyto obchodní modely v Somnium Space už fungují a pro jejich vlastníky generují opakující se nebo jednorázový příjem, který pokrývá, anebo už převyšuje investici. Dále vidíme i poptávku od firem, které chtějí vybudovat v Somnium Space své showroomy. Třeba Sony a PIMAX už v Somnium Space své oficiální showroomy měly. Jak už probíhal a probíhá přesun kamenných provozoven do online prostředí, je logickým dalším krokem virtuální realita.

V ekonomice Somnium Space už se týdně protočí 2,5 milionu korun. Ředitel Maxima Reality Vladimír Zuzák v rozhovoru pro Lupu popisuje, proč se jeho kancelář do VR oblasti pustila, proč jí tak věří, co v ní hodlá nabízet a jaké jsou predikce rozvoje. O Somnium Space se můžete více dozvědět v našem dřívějším rozhovoru se zakladateli.

Můžete rozvést, jak spolupráce se Somnium Space bude vypadat a co po vás jako klient mohu chtít?

Klient není vyloženě Somnium Space, ale potenciálními klienty jsou tisíce uživatelů Somnium Space, kteří buď zainvestovali, nebo chtějí investovat do virtuálních pozemků, plus naší současní klienti, kteří zvažují i exotičtější investice. Somnium Space je spíše partner, který nám dává k dispozici jejich svět/platformu, ale růst budeme spolu. Náš vstup do virtuální reality vidíme jako prvenství v globálním měřítku. Somnium Space samozřejmě doufají, že naše služby a stavby na našich pozemcích v jejich světě nebudou mít konkurenci a přivedeme klientelu, která bude rozvíjet nové služby. Další výhoda je, že pánové sdílejí v Praze, tak se s nimi můžeme vidět i reálně.

Jaký je tedy za VR světem váš obchodní plán a jaká orientačně očekáváte čísla?

V současné době máme na mysli tyto obchodní modely:

vybudování naší centrály v Somnium Space a s tím spojené konzultační hodiny a služby přímo ve VR,

pronájem pozemků v Somnium Space,

developerská činnost,

profesionální architektonické služby pro majitele pozemků v Somnium Space

„klasické“ makléřské služby, tedy spojení prodejce s kupujícím.

Toto je pro začátek. Výhodou této pionýrské pozice je, že trh můžeme vytvářet a spolu s našimi klienty a uživateli Somnium Space nabízet nové obchodní modely, případně obchodní modely, které jsou možné pouze ve virtuální realitě. V budoucnu budeme působit i jako developer.

Náš ceník zatím sestavujeme, ale víme z našeho průzkumu trhu, co jsou uživatelé ochotní platit za některé služby. Může se řádově pohybovat i v desítkách tisíc. Na začátku budeme konzervativní, ale myslím, že se nám naše investice do pozemků tento rok vrátí a do příštích let vidím tržby ve stovkách tisíc korun jako reálné.

Proč by měl být ve VR světě prostor pro realitku, když jsou transakce a ekonomika navázány na blockchain a Ethereum a „obyvatelé“ těchto světů jsou většinou technologicky zdatní?

Se Somnium Space rychlost adopce probíráme, díky čemuž víme, že k vyšší adopci povedou služby, které budou k dispozici i pro ne tak technicky zdatné uživatele. Tyto služby už na trhu jsou a v roce 2020 se budou jenom zlepšovat. Například odpadne relativně komplikovaný nákup kryptoměn, převod na krypto peněženky, výměna za „zabalené“ Ethereum a tak dále. Důležitá pro uživatele je technologie blockchainu a s ní spojená garance vlastnictví a ostatní výhody. Dále je důležité, že náš partner Somnium Space je připraven zkoumat i jiné blockchain technologie a není a nechce být na Ethereu závislý. Tyto technologické výzvy budeme pro klienty řešit, což znamená, že klientovi zajistíme veškeré služby a on se bude moci plně koncentrovat na jeho investici či obchodní model.

V Somnium Space je prozatím prodejní rekord pozemku 27,5 tisíce dolarů. Jaké jsou vaše odhady v tom, kam se toto může vyvíjet?

Cena pozemků reflektuje hodnotu pro kupujícího, emocionální nebo finanční. V minulosti se virtuální pozemky prodávaly i za stovky tisíc dolarů a byly v nich i reální dolaroví milionáři. Somnium Space je technologicky několik desítek let napřed. Je ve virtuální realitě a vlastnictví pozemků se řeší pomocí technologie blockchainu, které je nezvratné a není kontrolované Somnium Space. To umožňuje ještě propracovanější ekonomiku a obchodní modely, a proto i ceny pozemků a služeb, které se budou rovnat reálným. Můžu dát jednoduchý příklad, v Somnium Space si DJ ze San Franciska postavil vlastní klub, ve kterém bude hrát. Během pár hodin vyprodal vstupenky a získal tím tisíc dolarů. A tento rok si začne účtovat vstupné. Jeho investice se vrátila a bude generovat zisk.

Jak mají fungovat vaše profesionální architektonické služby?

Jako realitní kancelář máme přístup k nejlepším architektonickým službám a tyto chceme nabízet i virtuálně. Náš tým odborníků se o to bude plně starat. Budeme nabízet galerii předem hotových staveb, ale budeme přijímat i objednávky na zakázku.

Lze čekat, že lépe propracovaná architektura a s tím spojený in-game marketing může zvýšit hodnotu VR majetku a vydělávat více peněz?

Definitivně ano. Stejně, jako v reálném světě má virtuální pozemek větší hodnotu, když na něm je nějaký zajímavý developerský projekt. Přitahuje více uživatelů a s tím jsou samozřejmě spojené i větší potenciální tržby. V Somnium Space jsme si všimli, že cena pozemků je vyšší kolem zajímavých staveb a projektů. To dokazuje, že jejich ekonomika funguje a lidé chápou hodnotu pozemků stejně, jak to znají z reálného světa.

Máte už nějaké zájemce o vaše služby ve VR?

Ano, společně se Somnium Space jsme identifikovali potenciální zákazníky. Jedná se o větší majitele pozemků (takzvané whales), kteří nemají čas na development, ale kteří stoprocentně věří projektu, investovali několik tisíc dolarů a nyní chtějí pozemky zvelebit. Zájem ale očekáváme i od menších, kteří mají vymyšlený obchodní model a chtějí s naší pomocí najít vhodný pozemek a vybudovat reprezentativní zastoupení.

Jak budou nastaveny kontrakty mezi vámi a zákazníky?

S našimi lokálními zákazníky pojedeme klasicky přes faktury. První zákazníky budeme mít ale globálně roztroušené, a proto zkoumáme, jak využit blockchain a „tokeny“, které identifikují pozemky. Somnium Space bude mít v dohledné době možnost pronájmu pozemků, kdy se token pronajme na předem dané období a pak se vrátí majiteli. To je něco, co budeme pravděpodobně využívat nejčastěji.

Řeší tuto oblast nějakým způsobem právo a legislativa a je něco, co jste v tomto ohledu museli vyzkoumat?

Nepředpokládáme to. Ani co se blockchain technologií týče, nevidíme legislativní problémy. I transakce v Ethereu je něco, na co se dá účetně připravit. Je to v podstatě jak platba v cizí měně.

Jak budou fungovat převody peněz od vašich klientů směrem do kryptoměn?

Jak jsem zmínil výše. Počítáme, že lokální klienti budou fakturováni v CZK za kompletní balíček služeb, pokud si to nebudou přát jinak. Globálně budeme sice dostávat Ethereum, ale s tím si naše účetní oddělení poradí, i když to bude velká novinka.



Autor: Somnium Space Parcely v Somnium Space

Jakými kanály chcete služby ve VR nabízet?

Určitě zařadíme inzeráty ze Somnium Space i do našich stávajících kanálů. To bude něco revolučního a naše klienty to určitě pozitivně překvapí. Dále se budeme věnovat pro nás ne tak standardním kanálům, jako je Discord. Somnium Space má na Discordu velmi silnou globální komunitu. A samozřejmě Twitter, ten má ze všech sociálních medií největší user engagement ve VR a blockchain komunitě.

Na čem konkrétně budete vydělávat? Provize z prodeje, spread, …?

V současné době to jsou následující obchodní modely, kde vidíme potenciál: pronájem našich pozemků uvnitř Somnium Space, profesionální architektonické služby pro majitele pozemků v Somnium Space a samozřejmě i „klasické“ makléřské služby. Počítáme i s živým reprezentantem uvnitř Somnium Space, který v určitých obchodních hodinách bude k dispozici v naší centrále.

Máte plány rozjet podobnou spolupráci také s jinými VR světy? Jsou nějaké, které podle vás vypadají zajímavě?

Uvidíme, co přinese spolupráce se Somnium Space. Nejsou jediný virtuální svět, ale jsou jediný, který má ekonomiku postavenou na blockchainu. To znamená, že když se spolu nepohodneme, tak můžeme naše pozemky prodat na decentralizovaných platformách a Somnium Space nám do toho nemá co říkat. Ostatní VR světy mají všechen obsah na jejich serverech a mohly by nám naše pozemky odebrat. To jsou samozřejmě extrémní případy, ale digitální ekonomika bez garantovaného vlastnictví fungovat dlouhodobě nebude. V tom je Somnium Space právě lídr na trhu. Samozřejmě budeme rádi expandovat i do jiných světů, až to bude dávat smysl. To by odpovídalo i celkové myšlence o metaverse, ve kterém bude spojeno několik platforem.

Lze sledovat spolupráce realitka + VR svět také v zahraničí? Jsou odsud už nějaké konkrétní výsledky?

Nemyslíme si to. V minulosti tu byl Second Life, kde to fungovalo, ten ale nepodporoval virtuální realitu. Samozřejmě většina realitních kanceláří VR pro prezentaci klientům nějakým způsobem využívá, většinou se jedná o stand alone aplikace nebo 360stupňová videa. Neznáme ovšem nikoho, kdo by otevřel globálně realitní kancelář ve světě virtuální reality. Toto prvenství bude velký motivátor pro rozvoj služeb uvnitř VR a na konkurenci se těšíme.