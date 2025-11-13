Lupa.cz  »  Seznam Zprávy: polovinu vydavatelství Mafra kupuje podnikatel Pavel Tykač

Seznam Zprávy: polovinu vydavatelství Mafra kupuje podnikatel Pavel Tykač

David Slížek
Dnes
Mafra Autor: Filip Rožánek

Vydatelství Mafra pravděpodobně brzy změní majitele. Novým majitelem poloviny firmy se má stát podnikatel Pavel Tykač, který před dvěma lety koupil také fotbalový klub Slavia Praha. Transakce je už dohodnuta a blíží se její veřejné oznámení.S odvoláním na několik na sobě nezávislých zdrojů to napsal server Seznam Zprávy.

Tykač podniká v energetice. Prostřednictví kyperské společnosti ovládá skupinu Sev.En, které patří například elektrárna ve Chvaleticích a další provozy. 

Mafru od února 2024 vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Ta ji koupila v roce 2024 od holdingu Agrofert Andreje Babiše. Mafra vydává deníky Mladá fronta DNES a Metro, provozuje mediální servery iDNES, Lidovky.cz, Express a další a služby Rajče či Acomware. Vlastní také Rádio Impuls nebo televizi Óčko.

Letos v červnu skupina prodala web Ticketportal, který slouží k prodeji a nákupu vstupenek na kulturní akce. Novým majitelem portálu se stala společnost AS Piletilevi PLG, která už dříve majetkově vstoupila také do portálu Ticketstream.

