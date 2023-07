Seznamu vyhrožuje anonym, vyděrač požaduje miliony v bitcoinech

Anonymní vyděrač poslal výhrůžný e-mail majiteli firmy Seznam.cz Ivu Lukačovičovi. Za to, že společnosti nezpůsobí blíže nespecifikované škody, požaduje 12,7 bitcoinu (v přepočtu asi 8,1 milionu Kč). Lukačovič e-mail zveřejnil na svém twitterovém účtu a jeho autenticitu Lupě potvrdila i mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

„Zatím nenáme důvod pochybovat o pravosti e-mailu,“ napsala mluvčí. Více detailů podle ní zatím firma nemá a zvažuje právní kroky.

Podle Lukačoviče e-mail přišel ze schránky na službě Protonmail, která si zakládá na přísné ochraně identity svých uživatelů. Seznam podle něj policii. V prvním tweetu Lukačovič také nabídl odměnu za vypátrání a odsouzení majitele bitcoinové peněženky, na kterou má podle vyděrače peníze poslat.

Nabizim nekolik milionu Kc jako odmenu za vypatrani a pravomocne odsouzeni majitele #Bitcoin penezenky "bc1q5emlck4402nlctp3ss7cewkc4nsrewwujh0jd7"



Dostanes tolik milionu Kc, kolik on dostane let natvrdo.



Pokud pujde sedet na 5 let, ty dostanes treba 5 milionu Korun.



Tez zmrd… pic.twitter.com/OiphNWi1Ix