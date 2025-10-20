Lupa.cz  »  Silicon Vinohrady: Český startup s třičtvrtě miliardou na investicích zkouší, jestli v Praze zafunguje taktika náborů ze Silicon Valley

Silicon Vinohrady: Český startup s třičtvrtě miliardou na investicích zkouší, jestli v Praze zafunguje taktika náborů ze Silicon Valley

Iva Brejlová
Dnes
E2B Autor: E2B

Americký startup E2B s českými zakladateli a investicemi přes 700 milionů korun rozjíždí netradiční náborovou kampaň v pražských ulicích. Na tramvajích a ve vybraných stanicích metra se objevují reklamy, které mají přilákat vývojáře. Ve veřejném prostoru Česka se reklamy startupů běžně neukazují – mladá firma zkouší, jestli i v Praze zafunguje taktika běžná ze San Francisca.

Firma má české zakladatele, ale americkou entitu. Hlavní sídlo má v San Franciscu, zakladatelé v něm také žijí trvale a i investoři jsou převážně američtí.

Zakládající tým má ale kořeny v Česku. Střední Evropu vnímá jako místo s šikovnými pracovníky a Tereza Tížková, která patří k zakládajícímu týmu a v E2B má na starosti růst, přitom hovoří o Česku, Slovensku a Německu. Firma nedávno otevřela menší vývojové centrum v Praze. „Potvrzuje se nám, že evropští vývojáři se schopnostmi plně vyrovnají svým kolegům v Americe – dokonce i těm, kteří mají zkušenosti z firem jako jsou Google, Meta, Apple nebo Uber,“ říká. Český trh má mít navíc proti San Franciscu jednu velkou výhodu. „Menší konkurenci v náboru. V Kalifornii dominují velké technologické firmy a fluktuace zaměstnanců je mnohem vyšší,“ říká Tížková.

S kampaní se prý má přenést trochu amerického technologického a AI nadšení do Česka. „Myslíme, že Česko má skvělý potenciál, jen mu někdy chybí trochu sebevědomí, které je v USA samozřejmostí,“ uvádí Tížková.

V San Franciscu jsou velké reklamní akce technologických startupů běžné a podle Tížkové je vidět trend, kdy se mimo jiné i nábor lidí vrací zpátky do offline světa. Což má za následek zvláštní mix: náborové inzeráty se objevují jako polepy v ulicích i v samořídících autech Waymo.

Ve zmíněných pražských kancelářích E2B je nyní pět pracovníků a spadají pod ně i další v Berlíně, kteří do Prahy pravidelně dojíždějí. Většina z týmu stále je v San Franciscu.

E2B založili někdejší spolužáci z matfyzu Václav Mlejnský a Tomáš Valenta v roce 2023 a brzy získali na české poměry rekordní investici. Startup staví infrastrukturu pro AI agenty a mezi své zákazníky počítá i Perplexity nebo Vercel. Dříve firma uvedla, že platformu zkouší 88 procent firem z Fortune 100. AI agenty nechává fungovat v uzavřeném sandboxovém prostředí, kde lze například zkoušet vygenerovaný kód.

Iva Brejlová

