Škoda, Kiwi.com a další firmy dostanou dotace na AI. Stát začal rozdělovat pět miliard

Stát skrze ministerstvo průmyslu a obchodu vybral 48 projektů, kterým poskytne dotaci ve výši až 30 milionů korun na rozvoj prvků umělé inteligence. Jde o první část programu TWIST (Transfer, výzkum, vývoj a inovace pro strategické technologie), v němž se má mezi roky 2025 až 2031 rozdělit pět miliard korun.
Další části TWISTu se budou vypisovat v budoucnu. Program cílí na strategické oblasti, primárně AI, kvantové technologie, čipy a polovodiče a mikroelektroniku.
První várka projektů určených k veřejné podpoře je mix startupů i velkých podniků. Škoda Auto například uspěla s AI výrobním asistentem, Kiwi.com za dotaci vybuduje samoučící se AI pro optimalizaci back-office procesů, Safetica postaví inteligentní AI agenty pro autonomní ochranu dat, Yieldigo bude dělat na vývoji modulu pro řízení výprodejových slev za pomoci AI a tak dále. Kompletní seznam projektů je zde.
Dotaci získal i startup Filuta AI, který chce ve spolupráci s Matfyzem vyvinout samoobslužné AI agenty. „Cílem projektu je vytvořit přátelštější podmínky pro využití námi vyvinutých agentů přímo klienty. Chceme snížit vysoké nároky na expertní znalosti lidí, kteří s našim řešením budou pracovat a umožnit jim využívat autonomní plánovací agenty zcela samostatně. Díky tomu se dramaticky zlepší a zefektivní škálovatelnost produktů Filuta AI. Výstupem aplikovaného výzkumu projektu TWIST bude v případě Filuta AI zkrácení doby integrace našeho řešení z jednoho až dvou týdnů na jeden až dva dny, kde si většinu integrace udělá sám zákazník, což pro něj představuje neuvěřitelnou konkurenční výhodu,“ uvedl Filip Dvořák, zakladatel Filuty.
Pokud některý z aktuálně vybraných 48 projektů nakonec dotaci chtít nebude, bude se vybírat z širší listiny. Ministerstvo průmyslu do širšího seznamu dalo 76 AI technologií.
Celkově se přihlásilo 109 projektů. Podle ministerstva jde o úspěch. „Je to první pokus o takto úzce zaměřený program. V první výzvě, kde jsme vyčlenili 700 milionů, nám přišly žádosti za 2,1 miliardy,“ řekl Lupě Daniel Všetečka, ředitel odboru digitální ekonomiky na resortu průmyslu.
Ministerstvo průmyslu by v budoucnu chtělo na aktivity jako je umělá inteligenci alokovat ještě více peněz. Například na zrychlení byrokracie či výuku AI chce sehnat až 20 miliard korun.