Skylink a Antik odemykají prémiové stanice. Jeden nabízí dokumenty, druhý dětské kanály

Televizní operátoři Skylink, FreeSat a Antik zveřejnili seznam prémiových stanic, které v květnu zpřístupňují všem zákazníkům bez ohledu na předplacený tarif. Každá nabídka cílí na mírně odlišné publikum.
Společnost Canal+, pod kterou spadají značky Skylink a FreeSat, připravila pro dospělé diváky měsíc akčních filmů a dokumentů. Operátor Antik Telecom zaměřil svou pozornost výhradně na rodiny s dětmi.
Klienti Skylinku a FreeSatu mohou až do 2. června volně sledovat stanice Canal+ Action a Viasat Nature. Dočasná nabídka se vztahuje na klasický satelitní příjem i na diváky online vysílání prostřednictvím platformy Skylink Live TV.
Filmový a seriálový kanál Canal+ Action staví svůj program na druhé řadě kriminálního seriálu FBI: Ti nejhledanější, jež diváky zavádí do prostředí elitní jednotky pátrající po nebezpečných uprchlících. Kriminální žánr zastupuje také francouzský seriál Elitní jednotka B.R.I., jehož ústřední zápletkou je vyšetřování vraždy dvou policistů z protidrogového oddělení a rozsáhlá operace namířená proti evropské drogové síti i zkorumpovanému komisaři.
Dokumentární stanice Viasat Nature nabízí pohled do světa flóry a fauny prostřednictvím pořadů uznávaného britského přírodovědce Davida Attenborougha. Jeho dokumentární snímky, oceněné prestižními cenami BAFTA a Emmy, kombinují reálné záběry přírody s moderními počítačovými animacemi.
|Technické parametry pro naladění programu Canal+ Action
|Pozice ve FastScanu:
|5
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|11 973 MHz
|Polarizace:
|vertikální
|FEC:
|¾
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
|Technické parametry pro naladění programu Viasat Nature
|Pozice ve FastScanu:
|71
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|12 109 MHz
|Polarizace:
|horizontální
|FEC:
|¾
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
Klienti služby Antik TV mohou po celý květen využít bezplatný přístup ke třem populárním dětským stanicím: Minimax, Disney Channel a Disney Junior. Volné vysílání potrvá až do 31. května 2026 a pokrývá potřeby dětí napříč různými věkovými kategoriemi.
Nejmladšímu publiku platforma nabízí stanici Disney Junior s oblíbenými pořady jako Sofie První, Bluey či každodenní hrdinské mise kočičích záchranářů v animovaném seriálu Superčíči. Předškoláci a žáci na prvním stupni základních škol najdou na stanici Minimax seriál Alvin a Chipmunkové nebo příběhy ze seriálu Mimi šéf: Zpátky ve hře.
Pro starší děti a dospívající mládež je k dispozici pestré vysílání stanice Disney Channel, jež pravidelně rotuje stálice jako Kouzelná Beruška a Černý kocour, Phineas a Ferb a večerní hraný seriál Kouzelníci z Waverly.