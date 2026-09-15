SkyShowtime může změnit majitele nebo úplně skončit

Budoucnost streamovací služby SkyShowtime je nejistá. Její vlastníci zvažují prodej i úplné ukončení platformy, která působí také v České republice. Předplatitelům zatím aplikace funguje dál a nemusí nic měnit.
Společnosti Comcast a Paramount Skydance začaly přemýšlet, co se službou udělají. Představenstvo mezi možnými kroky výslovně zmínilo její ukončení. O případném prodeji informoval magazín The Hollywood Reporter.
„Žádná rozhodnutí nepadla a všechny možnosti zůstávají ve hře,“ podotklo představenstvo v dopise generálnímu řediteli Montymu Sarhanovi. Podle agentury Reuters označilo evropský trh streamovacích služeb za silně konkurenční a náročný.
Pro zákazníky se v tuto chvíli nic nemění. SkyShowtime má dál fungovat běžným způsobem a držet se schválené programové strategie. Mateřské společnosti neřekly, jak dlouho jejich rozhodování potrvá. Nejsou proto známé ani případné termíny ukončení služby.
Hledání dalšího směru se odehrává na pozadí vysokých ztrát. Podle posledních zveřejněných účetních výkazů zvýšila SkyShowtime v roce 2024 tržby o 32 procent na 275,1 milionu eur, přibližně 6,7 miliardy korun. Provozní ztráta se však snížila jen nepatrně, z 561,95 milionu na 543,7 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Společnosti Comcast a Paramount vložily do společného projektu nejméně miliardu dolarů, jak jsme na Lupě popsali loni v prosinci.
SkyShowtime nabízí filmy a seriály studií Paramount, Universal, DreamWorks, Sky nebo Nickelodeon. V Česku funguje od února 2023 a letos zdražila všechny tři tarify. Měsíčně nyní stojí 199, 259 nebo 319 korun podle zvolené varianty.
Do rozhodování může promluvit také připravované spojení Paramountu se skupinou Warner Bros. Discovery. Paramount chce po dokončení transakce propojit streamovací služby Paramount+ a HBO Max. Vzhledem k této konsolidaci by pak nemělo logiku provozovat na českém trhu ještě další samostatnou aplikaci.