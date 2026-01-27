Lupa.cz  »  SkyShowtime v Česku zdražuje předplatné

SkyShowtime v Česku zdražuje předplatné

Filip Rožánek
Dnes
Země gangů/Mobland/Paramount/SkyShowtime
Mezi nejnovější úspěchy Paramountu patří seriál Země gangů (Mobland), který v Evropě uvedla streamovací služba SkyShowtime.

Streamovací platforma SkyShowtime oznámila úpravu ceníku pro český trh, která se dotkne všech úrovní předplatného. Změny vstoupí v platnost 24. února 2026 a projeví se při nejbližším datu obnovení služby po tomto termínu. 

Provozovatel služby krok zdůvodňuje rozšiřováním programové nabídky a investicemi do exkluzivního obsahu.

Nejvýraznější cenový skok čeká předplatitele základních tarifů. Verze Standard s reklamami podraží ze současných 159 korun na 199 korun měsíčně. Klasický tarif Standard bez reklam, který dosud stál 219 korun, vyjde nově na 259 korun. Mírnější nárůst ceny zaznamenají uživatelé nejvyššího tarifu Prémiový, kde se měsíční poplatek zvedne z 299 korun na 319 korun.

SkyShowtime je pořád v červených číslech. Konkurenci pozoruje z dálky Přečtěte si také:

SkyShowtime je pořád v červených číslech. Konkurenci pozoruje z dálky

Zákazníkům, kteří si službu pořídili v rámci propagační akce „Poloviční cena napořád“, jejich padesátiprocentní sleva zůstává. Jen se bude nově vypočítávat z vyšší základní částky. V praxi to znamená, že za tarif Standard v této akci zaplatí uživatelé 129 korun namísto dosavadních 109 korun. U prémiového plánu s touto slevou se cena posune ze 149 na 159 korun. 

Pokud má uživatel předplaceno dlouhodobější období, například v rámci šestiměsíční akce běžící na podzim, nová cena se mu naúčtuje až po vypršení tohoto předplaceného intervalu.

Platforma ve svém sdělení pro zákazníky argumentuje nutností udržet kvalitu služeb a financovat nákup i výrobu nových titulů. SkyShowtime zdůrazňuje, že od svého spuštění výrazně navýšila počet dostupných pořadů, včetně vlastní produkce SkyShowtime Originals a exkluzivních seriálů od velkých světových studií. 

Změna proběhne u stávajících zákazníků automaticky. Pokud uživatelé s novými podmínkami nesouhlasí, musí předplatné aktivně zrušit vypnutím automatického obnovování v nastavení svého účtu před datem další fakturace. 

V případě předplatného zakoupeného přes zprostředkovatele, jako jsou obchody s aplikacemi třetích stran, budou uživatelé o konkrétním termínu změny informováni přímo daným poskytovatelem. 

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

