Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal, aniž cokoli koupil

Mediální skupina Paramount kupuje celou Warner Bros. Discovery. Dohodu obě strany podepsaly v pátek 27. února. Konečná cena je 110 miliard dolarů, tedy asi 2,3 bilionu korun. Paramount zvítězil díky tomu, že zaplatí v hotovosti 31 dolarů za akcii a přihodil další záruky.
V katalogu spojené firmy bude přes 15 tisíc filmů a seriálů. Jednu společnost budou sdílet Harry Potter, Batman, Superman i Star Trek. Spojený podnik bude ovládat zpravodajské sítě CNN a CBS a k tomu na různých trzích držet sportovní práva na olympiádu, americký fotbal, hokejovou NHL nebo fotbalovou Ligu mistrů.
Na trhu streamovacích služeb bude působit pod značkami HBO Max a Paramount+. Dohromady budou mít přes 210 milionů předplatitelů. Víc než Disney+, ale pořád daleko za Netflixem, který má 325 milionů uživatelů.
Jak Netflix vycouval z boje
Ještě ve čtvrtek to vypadalo, že část Warnerů na základě původní prosincové dohody získá Netflix. Šéf Netflixu Ted Sarandos o tom dokonce jednal přímo v Bílém domě se zástupci Trumpovy vlády. Vedení Warnerů ale mezitím oznámilo, že dává přednost lepší nabídce od Paramountu.
Netflix mohl nabídku dorovnat, ale po dvou hodinách se z boje překvapivě stáhl. Výkonní ředitelé Ted Sarandos a Greg Peters prohlásili, že za takovou cenu jim už obchod nedává smysl. „Vždycky jsme byli ve svém přístupu k akvizicím disciplinovaní,“ dodali.
Investoři reagovali okamžitě: akcie Netflixu vyletěly o deset procent. Trh ocenil, že se firma nenechala vtáhnout do drahé licitace a ochránila si hotovost. Netflix navíc inkasoval odstupné 2,8 miliardy dolarů (přes 57 miliard korun).
Odstupné šlo z kapsy Paramountu. Šéf Warnerů David Zaslav to bral jako důkaz úspěšných námluv. Připomněl, že cenová válka měla osm kol, ve kterých přicházely stále vyšší nabídky. Konečná cena převýšila první nabídku z loňského září o 63 procent. Na setkání se zaměstnanci transakci označil za historickou. „Může nám závidět celý obor,“ řekl.
Vedení Netflixu zaměstnancům řeklo, že firma bude pokračovat v tom, co dělala vždycky a poroste vlastními silami. Letos investuje do obsahu přibližně 20 miliard dolarů a obnoví odkup vlastních akcií. Netflix nakonec na celém vyjednávání vydělal. Kromě toho, že dostal „bolestné“, vzrostla po odstoupení od dohody i jeho tržní hodnota.
Paramount se zavázal ročně uvést do kin nejméně třicet filmů, patnáct za každé studio. Kinodistribuce by měla exkluzivitu alespoň 45 dní od premiéry, u velkých hitů i 60 až 90 dní. Obě filmová studia mají fungovat samostatně. Paramount dále slíbil, že nepřestane prodávat obsah jiným zájemcům a stejně tak ho bude pro své služby nakupovat.
Velké zadlužení
Díky spojení mají firmy ušetřit přes šest miliard dolarů, především díky propojení technologií a snížení provozních nákladů. V branži jsou ale takové sliby obecně chápány jako předzvěst masivní vlny propouštění, kterou po předchozích fúzích zažily všechny zúčastněné firmy.
Na obchod se složí rodina Ellisonových a investiční skupina RedBird Capital Partners, které dohromady zaplatí 47 miliard dolarů. Dalších 54 miliard si Paramount půjčí od Bank of America, Citigroup a Apolla. I tak ale bude spojená firma dlužit přes 78 miliard dolarů.
„Než budou moci investovat do růstu, budou muset škrtat rychle a hluboko. Většina peněz, které jim zbydou, půjde na úroky a splátky. Je to v podstatě stejná situace, ve které se WBD nacházela po spojení s Discovery v letech 2022 až 2025,“ citovala k tomu americká média burzovního analytika Laurenta Yoona ze společnosti Bernstein.
Trh to vnímá tak, že Paramount Warnery nutně potřeboval. Netflixu v zásadě o nic nešlo, jen využil příležitost, která se naskytla. Bohatý streamovací obr, který má spoustu volné hotovosti, raději vsadí na vlastní síly, než aby přeplatil cizí firmu. Vrací se tedy ke svému dlouhodobému postoji, že si nebude pálit prsty s tradičními mediálními domy, které si táhnou velké závazky z minulosti. Také proto byl ochotný koupit od Warnerů jen filmová studia a HBO, ale ne televizní stanice.
Politické souvislosti
Dokončení transakce se očekává ve třetím čtvrtletí 2026 po schválení akcionáři WBD a regulátory. Cesta k úřednímu schválení ale nejspíš bude komplikovaná. Kalifornský generální prokurátor Rob Bonta například prohlásil, že nic není hotové a jeho úřad obchod důkladně prověří.
Demokratická senátorka Elizabeth Warrenová označila dohodu za „antitrustovou katastrofu“ a zpochybnila vliv Bílého domu na celý proces. Otec Davida Ellisona, miliardář Larry Ellison, patří k blízkým spojencům prezidenta Trumpa a je hlavním investorem v konsorciu, které přebírá americkou část TikToku. Bývalý komisař Federální obchodní komise Alvaro Bedoya situaci glosoval slovy, že se „jedna rodina chystá ovládat CBS, CNN, HBO a TikTok“.
Paramount se připravil i na variantu, že obchod nakonec nedostane zelenou. V tom případě dostane Warner Bros. Discovery odstupné sedm miliard dolarů. Navzdory všem ostrým vyjádřením na americké politické scéně ale obchod pravděpodobně projde, protože Paramount má u současné vlády výrazně lepší pozici, než měl Netflix.
Obě firmy působí ve více než dvou stech zemích, takže obchod budou posuzovat i evropské úřady. Ty budou řešit hlavně to, jestli spojená firma nezíská příliš velký vliv na trhu placené televize a sportovních práv. Francouzský svaz provozovatelů kin už se nechal slyšet, že sliby ohledně kinodistribuce jsou sice zajímavé, ale požaduje, aby byly formálně zakotveny v podmínkách pro schválení transakce.
Budoucnost patří streamingu
Warneři jsou momentálně v pozici, kdy jsou jednou nohou v budoucnosti, zatímco druhou pořád vězí hluboko v minulosti. Ukázaly to i výsledky hospodaření za rok 2025, které společnost zveřejnila v předvečer dohody s Paramountem.
Aplikace HBO Max zakončila rok s téměř 132 miliony předplatitelů, více než zdvojnásobila provozní zisk a chystá se na další expanzi v Evropě. V lednu vstoupila na německý a italský trh, na konci března přijdou na řadu Velká Británie a Irsko. Filmová studia Warner Bros. zažila nejlepší rok za dlouhou dobu. Kinotržby dosáhly 4,4 miliardy dolarů (asi 90 miliard korun) a film Hříšníci získal šestnáct oscarových nominací.
Televizní podnikání má horší perspektivu. Placené stanice přišly o dalších deset procent předplatitelů a provozní zisk celé televizní divize se propadl o pětinu. V Evropě ale WBD zůstává druhým největším vysílatelem se stabilními výsledky. Polský program TVN je pátým rokem nejsledovanější stanicí v zemi, italský Nove dosáhl rekordních výsledků a sledovanost Eurosportu na klíčových trzích v době zimní olympiády stoupla o více než polovinu.
Samotný Paramount ale do obchodu nevstupuje z pozice síly. Jeho streamovací služba Paramount+ měla na konci roku 79 milionů předplatitelů, méně než polovinu toho, co HBO Max. A pořád na ní prodělává. Celkový roční obrat firmy nepřesáhl 29 miliard dolarů a jen za poslední čtvrtletí Paramount prodělal přes půl miliardy.
Šéf Paramountu David Ellison přesto označil WBD za akcelerátor svých cílů a pro rok 2026 slíbil tržby přes 30 miliard dolarů. Pokud všechno půjde hladce, už příští rok se může ukázat, jestli si neukousl příliš velké sousto.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem