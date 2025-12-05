Lupa.cz  »  Netflix směřuje k převzetí studií Warner Bros. a služby HBO Max

Netflix směřuje k převzetí studií Warner Bros. a služby HBO Max

Filip Rožánek
Dnes
Netflix, kanceláře v Amsterdamu Autor: Netflix

Streamovací gigant Netflix vstoupil do exkluzivních jednání o odkoupení filmových a televizních studií společnosti Warner Bros. Discovery, včetně její streamovací platformy HBO Max.

S odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem jednání o tom napsala agentura Bloomberg a také server Variety. K oficiálnímu potvrzení a oznámení dohody by mohlo dojít v nejbližších dnech.

Podle informací stanice CNN předložil Netflix ve čtvrtek nabídku, která oceňuje dotčená aktiva Warner Bros. Discovery přibližně na 28 dolarů za akcii. Přeplatil tedy konkurenční nabídku společnosti Paramount, která se pohybovala kolem 27 dolarů za akcii za celou firmu včetně televizních stanic.

Vzhledem k velikosti obchodu a očekávanému zájmu antimonopolních úřadů se Netflix snaží pojistit úspěch transakce garancí ve výši 5 miliard dolarů. Tento takzvaný „breakup fee“ by společnost vyplatila v případě, že by regulátoři fúzi nakonec z nějakého důvodu neschválili.

Předchozí vývoj a širší souvislosti celého obchodu jsme popsali zde:

Získá Netflix také HBO Max? Souboj mediálních firem o Warnery jde do finále Přečtěte si také:

Získá Netflix také HBO Max? Souboj mediálních firem o Warnery jde do finále

