SkyShowtime je pořád v červených číslech. Konkurenci pozoruje z dálky

Streamovací služba SkyShowtime je i po více než třech letech od spuštění v Evropě hluboce ztrátová. Vyplývá to z účetních výkazů v britském obchodním rejstříku a z informací publikovaných v amerických i evropských oborových médiích. Přestože zvyšuje tržby, její pozice na trhu zůstává ve srovnání s konkurencí okrajová.
Provozovatel nesděluje oficiální statistiky, ale například server Flixpatrol odhaduje, že počet uživatelů SkyShowtime v České republice se loni pohyboval kolem 75 tisíc. Podle dříve publikovaných průzkumů mediálního zastupitelství Atmedia není SkyShowtime mezi pěti nejpoužívanějšími službami na českém trhu. Tuzemské domácnosti dávají přednost Oneplay, Netflixu, HBO Max, Disney+ nebo Prima+.
Relativně největší úspěch má SkyShowtime ve Švédsku nebo Španělsku, v každé z těchto zemí našla podle odhadů Flixpatrolu asi 400 tisíc předplatitelů. Celkově SkyShowtime působí ve více než dvou desítkách evropských zemí. Mezi důležité trhy patří Polsko, kde investuje do lokální produkce (například seriálu Osudová pouta nebo thrilleru o sériovém vrahovi Langer). Ani tam ale nemá ohromující tržní pozici. Letos v listopadu měla podle polského měření Mediapanel podíl 3,19 %, zatímco Netflix 46,62 % a HBO Max 8,37 %.
Společný projekt mediální skupin Paramount a Comcast se opírá o mezinárodní knihovnu jejich filmů a seriálů, z nichž některé vznikly přímo pro internet. Lákadlem pro předplatitele má být také levnější tarif s reklamou, který SkyShowtime na českém trhu nabízí jako jediná velká streamovací služba. V dražších tarifech sice reklamní pauzy nejsou, služba však před filmy a seriály intenzivně nasazuje upoutávky na další pořady. V recenzích to patří k nejčastějším výtkám.
Dřívější kritika mířila i k technickým parametrům služby. Až do října 2024 bylo nejvyšším dostupným rozlišením obsahu Full HD (1080p). Teprve po dvou letech od spuštění se tedy uživatelé dočkali prémiového předplatného s obsahem ve 4K UHD.
Slabinou SkyShowtime zůstává propagace obsahu a jeho plánování. Netflix nebo HBO vyvolají očekávání a ve stejnou dobu dají uživatelům po celém světě námět k diskusím s přáteli a kolegy. Když se objeví nová série Wednesday, Hry na oliheň, Stranger Things, Last of Us nebo Urgentu, chtějí je s nadsázkou vidět „všichni“, aby se udrželi v obraze.
Obě tyto služby navíc doplňují své katalogy českou akvizicí, a třeba na žebříčku Netflixu je opakovaně vidět, že se místní tvorba bez problémů dostane mezi nejsledovanější tituly. České náměty a čeští herci na české uživatele jednoduše fungují.
Dramaturgie SkyShowtime je ve srovnání s tím poněkud nepředvídatelná. Českou tvorbu tu zastupuje dokumentární cyklus Spolu a hladoví a seriál Bez vědomí, které provozovatel koupil od HBO Europe už před startem v roce 2022. Jinak se musíte spolehnout na zahraniční produkci s českým dabingem nebo titulky. Nejsledovanějším seriálem je momentálně americké drama Landman, které se odehrává v západním Texasu a SkyShowtime bez nějaké větší pozornosti spustila jeho druhou sérii. Z filmů vede špionážní thriller Operace Black Bag, který byl na jaře v českých kinech a na SkyShowtime je od začátku listopadu.
Čeští uživatelé SkyShowtime mají podle údajů serveru Filmtoro na výběr z necelé tisícovky titulů. Premiérové hity přibývají do katalogu po jednotlivých kusech a jsou smíchané s opětovným uvedením starších titulů. Například na začátku prosince se do databáze vrátily snímky jako Pulp Fiction, Chicago nebo Schindlerův seznam, stejně jako sci-fi sága Star Trek. Obecně si v katalogu nejvíc vyberou zřejmě fanoušci gangsterek, špionážních thrillerů a sci-fi.
Mezi novými hollywoodskými snímky, které budou brzy k dispozici, je například akční film Mission: Impossible – Poslední zúčtování (od 17. prosince), hraná verze dobrodružné pohádky Jak vycvičit draka (od 12. ledna), letošní akční komedie Bláznivá střela (od 14. ledna) nebo Šmoulové ve filmu (od 26. února).
Obsahový ředitel SkyShowtime Kai Finke k tomu v tiskové zprávě řekl: „Jsme nesmírně nadšeni z dalšího rozšiřování naší skutečně fantastické nabídky obsahu, která členům SkyShowtime poskytuje ještě větší výběr skvělé zábavy. S nezapomenutelnými trháky jako Mission: Impossible – Poslední zúčtování a Jak vycvičit draka, velmi očekávanými novými seriály jako Y: Marshals (Marshals: Příběh z Yellowstonu) a Dutton Ranch (pracovní název) a návratem úspěšného seriálu Země gangů si každý přijde na své.“
„Jsme také velmi hrdí na naše nové poutavé původní tituly, mezi které patří: Pionek (pracovní název), The Trio a The Tribute, na kterých úzce spolupracujeme s předními místními talenty před kamerou i za kamerou,“ dodal Finke. Platforma každoročně uvádí deset premiérových titulů pod značkou SkyShowtime Originals (přičemž se do toho započítávají i nové řady už existujících pořadů). „Předpokládáme, že podobné množství originálních pořadů zachováme i v budoucnosti, přičemž se investice do lokálního obsahu zaměří na naše klíčové trhy,“ konstatuje výroční zpráva za rok 2024.
Kromě už popisované polské produkce natočila SkyShowtime například švédskou kriminálku Veronica, další pořady objednává ve Španělsku. Od listopadu 2024 začala poprvé sama poskytovat práva jiným subjektům na vysílání starších řad její originální tvorby.
SkyShowtime je rozkročená v regionu od Balkánu po Skandinávii, což jsou dost rozdílné trhy, ale přistupuje k nim prostě jako k Evropě. Věří, že je zaujme globálním obsahem s občasnými střípky z regionální tvorby. Mezinárodní produkci zastupuje dramatická tvorba a dokumenty převážně hollywoodské a britské provenience.
V některých státech spolupracuje na zpřístupnění služby s místními partnery, například v několika balkánských zemích ji zařadil do nabídky operátor A1. V Polsku má zase dohodu s Polsatem a operátorem Play.
Podle výkazů uložených v britském obchodním rejstříku dosáhla SkyShowtime za účetní období končící 31. prosince 2024 tržeb přibližně 275 milionů eur. Meziročně jde o výrazný nárůst, zhruba o třetinu. Současně však provozní náklady přesáhly 800 milionů eur, což vedlo k provozní ztrátě okolo 540 milionů eur. Je to jen o málo lepší výsledek než předchozí rok. Když se magazín Deadline na podzim zajímal, jestli jsou výnosy z předplatného vyšší, než by byly případné tržby z prodeje licencí na pořady jiným zájemcům, služba SkyShowtime nechala otázku bez odpovědi.
Projekt je podle výroční zprávy dlouhodobě závislý na kapitálových vkladech mateřských společností. Paramount i Comcast do streamovací služby investovaly už nejméně jednu miliardu dolarů a návratnost je zatím daleko. Ztrátu zatím berou jako přirozený důsledek expanze, marketingu, rozšiřování distribučních kanálů a investic do obsahu.
