SkyShowtime startuje 20. září, Češi si počkají na příští rok

Autor: Comcast/Viacom CBS

Společnosti Comcast a Paramount spustí 20. září evropskou streamovací službu SkyShowtime. Jako první ji budou používat zákazníci v severských státech, následovat bude před koncem roku Nizozemsko, v prvním čtvrtletí 2023 se dočkají diváci ve Španělsku, Portugalsku a regionu střední Evropy.

V rámci střední a východní Evropy bude služba spuštěna v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Kosovu, Polsku, Rumunsku, Severní Makedonii, na Slovensku, ve Slovinsku a v Srbsku. Konkrétní data spuštění a ceník služby v těchto zemích oznámí provozovatel v nadcházejících měsících.





SkyShowtime nabídne exkluzivní premiéry kinofilmů od Paramount Pictures a Universal Pictures – dvou nejstarších hollywoodských studií, která dohromady tvoří téměř 50 % hollywoodských kasovních trháků. Předplatitelé se mohou těšit například na tituly jako Top Gun: Maverick, Jurský svět: Nadvláda, Mimoňové: Padouch přichází, Seveřan, Zpívej 2, Ježek Sonic 2, Ztracené město, Panství Downton: Nová éra, Nene, Belfast, Ambulance nebo Zlouni.

Kromě toho nabídne SkyShowtime svým divákům premiérové seriály, pořady pro děti a rodinu a výběr titulů od značek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios a Peacock, a to vše na jednom místě.

V plánu je rovněž původní tvorba SkyShowtime, dokumenty a speciální série z trhů, na kterých bude služba dostupná.

V severských zemích nahradí SkyShowtime službu Paramount+. Současným i budoucím zákazníkům umožní sledovat jejich oblíbené pořady nyní dostupné na Paramount+, jako jsou Halo, Yellowstone, The Offer a Star Trek: Strange New Worlds, ale i originály od Showtime jako Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber a First Lady. Předplatitelé navíc poprvé získají přístup k většímu množství obsahu, exkluzivním premiérovým seriálům a filmům napříč tím nejlepším od Universal Pictures, Sky Originals a NBCUniversal.

Služba bude skandinávským zákazníkům dostupná přes aplikaci SkyShowtime, a to pro zařízení Apple iOS, tvOS a Android, a přes webové rozhraní: www.skyshowtime.com. Cena měsíčního předplatného bude: 6,99 € ve Finsku, 79 SEK ve Švédsku, 79 NOK v Norsku a 69 DKK v Dánsku. SkyShowtime bude zároveň dostupná u distribučních partnerů napříč regionem: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore, YouSee a TV 2 Play.

Základem SkyShowtime je platforma Peacock, streamovací služba ale byla vytvořena speciálně pro Evropu a je věnována jejím trhům. Po spuštění služby ve více než dvaceti zemích budou aplikace SkyShowtime a její obsah dostupné v celkem osmnácti jazycích.