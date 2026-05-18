SledováníTV a Pecka nabízejí kvůli hokeji rychlejší verzi kanálu ČT sport

Internetové televize SledováníTV a Pecka zpřístupnily speciální variantu kanálu ČT sport. Důvodem je právě probíhající mistrovství světa v ledním hokeji. Přenosy na běžných streamovacích platformách obvykle trpí zpožděním, kvůli němuž se diváci dozvídají ze svého okolí o gólech dříve než z obrazovky.
V případě SledováníTV se speciální varianta jmenuje ČT sport RYCHLE, zákazníci Pecky mohou přepnout na programovou pozici ČT sport LIVE+.
Obě služby upravily vyrovnávací paměť, která se při internetovém vysílání běžně používá k zajištění stability obrazu. Standardní streamy pracují s bufferem, který může způsobovat zpoždění v řádu desítek sekund oproti jiným typům šíření signálu. Nové kanály tento interval výrazně zkracují a přibližují přenos reálnému času.
Klienti SledováníTV mohou rychlejší verzi ČT sport sledovat bez ohledu na tarif předplatného. Ve službě Pecka je dostupnost ČT sport s nízkou latencí omezena na zákazníky s balíčkem Zlatá střední a vyššími tarify. Kanál nabídne datový tok až 10 Mb/s.
Varianta s minimální latencí klade vyšší nároky na kvalitu internetového připojení a na výkon zařízení. V případě nestabilního připojení je doporučeno přepnout zpět na standardní verzi kanálu.