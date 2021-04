Sledovanost CNN Prima News je 0,75 %. Její web je v TOP 4 zpravodajských webů

Celkové výsledky peoplemetrového měření sledovanosti za měsíc březen naznačily další mírný růst české CNN. Průměrná celodenní sledovanost CNN Prima News v tomto měsíci byla 0,75 % diváků starších 15 let, což je její rekordní hodnota od spuštění vysílání v květnu 2020. Je to také polovina původně stanoveného cíle, kterého by chtěl management dosáhnout do roka od startu.

Výrazně se daří webu CNNPrima.cz, který v březnu podle NetMonitoru navštívilo bezmála 3,8 milionu reálných uživatelů. Je tak čtvrtým nejnavštěvovanějším zpravodajským webem v zemi, před ním jsou v této kategorii pouze Seznam Zprávy, Novinky a iDnes. Nechal za sebou například síť regionálních Deníků, Aktuálně.cz nebo Blesk.

Celkově se dařilo také doméně iPrima.cz, která překonala hranici pěti milionů uživatelů za měsíc a patří tedy mezi pětici nejnavštěvovanějších domén v zemi. Zákazníci Videopůjčovny iPrima si objednali přes 10 tisíc filmů. Ze seriálů byl nejvyšší zájem o Slunečnou, která eviduje 156 000 zápůjček.

Skupina stanic televize Prima jako celek měla v březnu průměrnou sledovanost 24,93 % za celý den, respektive 26,19 % v hlavním vysílacím čase (v obou případech jde o diváky starší 15 let). Z menších stanic diváky hodně zajímala dokumentární Prima Zoom (2,28 % v CS 15+).

Nejsledovanějším pořadem zůstává seriál Slunečná, její nejúspěšnější díl z 2. března si zapnulo 1 439 000 diváků (share 30,71 %) v CS 15+. Epizodu seriálu Polda IV si 13. března nenechalo ujít 1 106 000 diváků (share 23,15 %) v CS 15+. Sestřičky v pondělí 29. března zhlédlo 820 000 diváků (share 18,62%) v CS 15+. Nového rekordu dosáhla i talkshow 7 pádů Honzy Dědka – 16. března ji vidělo 798 000 diváků (share 25,08 %) v CS 15+.

Na české CNN stále vede Partie Terezie Tománkové. Vydání z 21. března si pustilo na Primě a CNN Prima News 381 000 diváků (share 16,92 %) v CS 15+. „Mezi divácky oblíbené pořady se zařadily i Zprávy z regionů, které v úterý 30. března dosáhly share 2,57 % v CS 15+,“ uvedla Prima.

Na první příčku ve sledovanosti Prima Zoom se dostal dokument 10 největších tajemství a záhad vysílaný v pátek 19. března se 130 000 diváky (share 7,34 %) v CS 15+. Filmový kanál Prima Max dosáhl v březnu celodenní share 2,45 % a diváky nejvíc nalákal film Den poté, který 30. března zhlédlo 202 000 diváků (share 4,77 %) v CS 15+. Na programu Prima Cool upoutala nejvíce pozornost premiéra filmu Drž hubu! (19. března, 283 000 diváků, share 6,34 % v CS 15+), na Prima Love zase kanadský film Důkaz pravdy (7. března, 158 000 diváků, share 3,58 % v CS 15+).