Sliby vs. realita: Evropa chce dohnat USA v AI, ale gigatovárnu pro ČR dál brzdí byrokracie

Evropská komise opět posunula termín pro podání žádostí o vybudování takzvaných AI gigatováren, tedy velkých datových center pro umělou inteligenci. Byrokracie kolem se vleče už řadu měsíců, a to i přesto, že Komise obor AI označuje za prioritu a strategickou oblast. O jednu z gigatováren za desítky miliard korun má zájem i Česko.
Ukončení výběru přihlášek mělo být dvanáctého listopadu. Následně se termín prodloužil na třetího prosince. A teď je z toho čtvrtý únor příštího roku. Odklady probíhaly už předtím, skluz je značný.
Až po tomto termínu bude možné přihlášky vyhodnotit a rozjet další byrokratický proces rozdělování peněz a konečně samotné stavby. V kontrastu s tím, jak postupují USA, Čína nebo někteří soukromí investoři v Evropě, jde o obrovské rozdíly.
Evropská komise původně chtěla investovat 20 miliard eur, skoro 500 miliard korun. Nakonec je z toho 10 miliard eur, přičemž půjde o kombinaci peněz z evropských fondů a státních rozpočtů. Komise uvedla, že počítá s dalšími investicemi minimálně ve výši 20 miliard eur ze strany soukromých subjektů, které budou AI gigatovárny stavět.
Za Česko mají velký zájem České Radiokomunikace (CRA). Ty už staví největší tuzemské datacentrum nedaleko Prahy. Pokud s přihláškou u Komise uspějí, je možné objekt rozšířit právě na AI gigafactory. Asistovat má stát, který se zavázal do aktivity investovat.
“Samozřejmě dobře vím, že je to velmi komplexní projekt. Ale právě proto u takto zásadní strategické evropské výzvy jsou především předvídatelnost a jasná pravidla dost zásadní. Další nečekaný odklad prostě příliš profesionálně nepůsobí. V Evropě potřebujeme akci. Potřebujeme masivně investovat, mimo jiné právě do AI infrastruktury, ne čekat na další a další papíry,” uvedl Jan Kavalírek, který má v CRA projekt AI gigafactory ze strany regulace a podobně na starost.
CRA mají i tak velké plány. Servery a cloudová softwarová AI platforma se budou vyrábět a vyvíjet v České republice, a to díky zapojení společnosti Bull. Ta bude AI servery Nvidia nové generace dělat ve Foxconnu v Pardubicích. Původem česká koupená firma DataSentics pak v Bullu staví divizi o tisícovce lidí a vyvíjí open source vrstvu nad hardwarem.
Firma skládá celé portfolio evropských partnerů. Kromě Bullu byly podepsány dohody se španělskou firmou Multiverse Computing (investice přes miliardu) a německou Polarise. Obě chtějí z gigafactory dohromady odebírat desítky megawattů.