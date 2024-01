SpaceX testuje satelitní spojení přímo s mobilními telefony

Společnost SpaceX vypustila z rakety Falcon 9 první testovací várku šesti satelitů, které se budou moci spojit přímo s mobilními telefony. SpaceX v prosinci získala souhlas amerických regulačních orgánů s testem. Spolupracovat na něm bude s T-Mobilem. Partnerství má ale navázáno i v dalších zemích, jako je Austrálie, Kanada a Japonsko.

Souhlas od Federální komise pro komunikace platí 180 dnů. Testy nakonec budou zahrnovat 840 satelitů, schopných přenášet 4G signál do přibližně 2 000 nijak neupravených smartfonů. Satelity tak mají podle webu Starlinku představovat „BTSky ve vesmíru“.

Podle odhadů budou napřed dostupná služba textových zpráv, a to již v letošním roce, hlasové a datové služby začnou fungovat od příštího roku, stejně jako připojení pro zařízení internetu věcí. Před zahájením komerčního provozu bude SpaceX muset získat souhlas regulátora.

Šéf společnosti Elon Musk uvedl, že „služba umožní připojení mobilního telefonu kdekoliv na Zemi.“ Současně dodal, že „ačkoliv jde o skvělé řešení pro místa bez mobilního signálu, nemůže být konkurenceschopné stávajícím pozemním mobilním sítím.“

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.



Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl