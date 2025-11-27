Lupa.cz  »  Špičkové modemy a routery se dělají i v ČR. Novoměstská firma opět zvýšila tržby a roste ve světě

Jan Sedlák
Dnes
Racom Autor: Racom

Moderní technologie pro bezdrátový přenos dat nevznikají pouze ve Švédsku, Finsku, USA nebo Číně. Také Česká republika má svého dodavatele, kterým je společnost Racom z Nového Města na Moravě. Vyrábí a prodává hlavně rádiové modemy, mobilní routery a mikrovlnné spoje, často pro průmysl, kritickou infrastrukturu, SCADA systémy a podobně. Racomu se daří generovat stabilní čísla, dobrý byl i poslední finanční rok.

Poslední roční tržby se při 130 zaměstnancích usadily na necelých 276 milionech korun se ziskem po zdanění přes 13 milionů. V obou případech finanční ukazatele meziročně mírně vyrostly. Vývoz mimo Evropskou unii tvořil 43 procent tržeb, v zemích Unie to dělalo 23 procent a na tuzemském trhu 34 procent.

“V roce 2024 jsme zaznamenali významné změny  včetně obměny ve vedení společnosti, kdy  zakladatelé firmy předali vedení nové generaci. Tato transformace posílila naši schopnost  adaptovat se na dynamické tržní podmínky a přinášet inovativní řešení v oblasti bezdrátové komunikace,” shrnul Racom v poslední účetní závěrce.

“V oblasti úzkopásmových rádiových modemů je pozice Racomu na globálním trhu velmi silná a usilujeme o další rozšíření našeho tržního podílu. Trh prochází konsolidací, kdy dochází k akvizicím mezi konkurenty, což otevírá nové obchodní příležitosti pro naši společnost. Přestože je segment spíše konzervativní a realizace projektů trvá dlouhá léta, Racomu se daří otevírat nové trhy – typicky ty s vysokým důrazem na špičkové technické parametry našich výrobků a kybernetickou bezpečnost,” uvedl dále podnik.

“U mobilních routerů se soustředíme na rostoucí trend privátních mobilních sítí, které umožňují podnikům a organizacím budovat vlastní komunikační infrastrukturu nezávislou na veřejných operátorech,” informovala také společnost.

“Daří se nám prosazovat i na stále rostoucím trhu hybridních sítí v kritické infrastruktuře, kde se kombinují rádiové modemy, mobilní routery a ostatní přenosová média. V segmentu mikrovlnných spojů jsme v posledních letech upevnili naši pozici na domácím trhu a postupně se prosazujeme i celosvětově – naše mikrovlnné spoje jsou instalovány ve více než 50 zemích.”

Racomu se daří držet většinu výroby v České republice, probíhají také investice do výzkumu a vývoj a do spolupráce s univerzitami. Rozšířena také byla zakázková výroba, a to v oblasti elektroniky včetně osazování desek plošných spojů a přesném CNC obrábění.

