Staňkova GoodData kupuje českou firmu Understand Labs a v Česku loni propouštěla

Česko-americká softwarová společnost GoodData kupuje zhruba čtyři roky fungující český startup Understand Labs sídlící v Praze. Prodali ho spoluzakladatelé Vojtěch Bartoš, Jan Šváger a Peter Fedoročko. Pro posledního jmenovaného už jde o druhý exit, v roce 2018 společně s kolegy prodal firmu Stories.bi do rukou amerického Workday.
GoodData je datová analytická a business intelligence platforma vedená Romanem Staňkem, jejíž hlavní sídlo je v San Francisku a důležité vývojové centrum v Česku. Mezi zákazníky patří třeba Visa.
Understand Labs vytváří nástroj pro vizualizaci dat, díky níž je jednodušší se v informacích vyznat. Firma těmto výstupům opět říká stories. Připojit lze SQL, MySQL, Excel, PostgreSQL, Snowflake a další databáze. Tyto kapacity mají rozšířit současnou nabídku GoodData.
“Understand Labs řeší problém poslední míle v datové analytice, a sice ne data pouze vidět, ale skutečně jim rozumět,” uvedla GoodData k nákupu.
GoodData je nadále soukromě vlastněná společnost, která na investicích posbírala skoro 168 milionů dolarů, včetně půjčky od JP Morgan.
Česká pobočka GoodData v roce 2024 ve vývoji protočila 450 milionů korun. Počet zaměstnanců klesl z více než 230 na 171.