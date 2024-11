Startuje Česko-slovenský týden her, stovky titulů jsou ve slevě až 90 procent

Autor: GDACZ

Startuje Czech & Slovak Games Week 2024. Jde již o pátý ročník akce, v rámci níž jsou k dispozici stovky českých a slovenských her se slevami až 90 procent. Letos jde o 300 titulů, k mání jsou na Steamu a GOGu, a to do 18. listopadu.





Loni akce, kterou pořádá Asociace českých herních vývojářů, podle oficiálních údajů zaujala pět milionů hráčů. Aktuální ročník to chce překonat.

Czech & Slovak Games Week mimo jiné slouží jako velmi dobrá reklama pro tuzemskou tvorbu ve světě, digitální obchody ho totiž propagují na předních místech. Český herní průmysl je obecně silně exportní softwarově-kulturní oblastí, drtivá většina tržeb českých studií je mimo Česko.

V rámci akce budou představovány také nové tituly. Kompletní seznam zapojených her je k dispozici na oficiálním webu.