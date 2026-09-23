Startup Marka Miltnera a Johanny von der Leyen má nových 300 tisíc od Kijonkových

Startup PangeAI, který tvoří vlastní model planety Země v podobě, které rozumějí AI agenti, zaujal v rámci Nápadu roku – nejstarší startupové soutěže v Česku. Jako vítěz získal 300 tisíc Kč od JSK Investments manželů Kijonkových.
PangeAI se tak stal podle dvou desítek podnikatelů a investorů startupem s největším potenciálem ze 189 začínajících firem. Startup propojuje satelitní snímky a dronová, senzorická, klimatická i interní firemní data. Tím umožňuje AI agentům chápat geoprostorové souvislosti a odpovídat na otázky o riziku, infrastruktuře, pozemcích nebo majetku. Stojí za ním Marek Miltner a Johanna von der Leyen.
Miltner je držitel doktorátu ze Stanfordu a s projektem cílí především na pojišťovny, developery nebo energetické společnosti. PangeAI také nedávno neplánovaně získal investici od společnosti Deel, globálního hráče na poli HR. A hned v úvodu fungování firmy, na konci loňska, zakladatelé spolu s oznámením startupu uveřejnili zároveň investici ve výši 1 milionu dolarů, kterou získali od zajímavých světových investorů, ale také z Česka. Cestě Miltnera a von der Leyen k nápadu a rozvoji projektu jsme se na Lupě věnovali podrobněji.
Kromě PangeAI nyní mezi dalšími startupy zaujal také Vojtěch Oravec, jeden z nejmladších českých startupistů s investicí, a jeho produkt Ranketta, který online prodejcům pomáhá s novou disciplínou AI commerce. Mezi dalšími oceněnými byl Matěj Schmalz s Elredo Voice, ten vydavatelům umožňuje rychle produkovat a distribuovat audioknihy, a Adam Pruška s Lab On Card, který přenáší diagnostiku infekčních onemocnění do terénu na kapesní kartu.