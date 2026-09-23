Lupa.cz

Startup Marka Miltnera a Johanny von der Leyen má nových 300 tisíc od Kijonkových

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Johanna von der Leyen a Marek Miltner, PangeAI Autor: PangeAI
Johanna von der Leyen a Marek Miltner, PangeAI
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Startup PangeAI, který tvoří vlastní model planety Země v podobě, které rozumějí AI agenti, zaujal v rámci Nápadu roku – nejstarší startupové soutěže v Česku. Jako vítěz získal 300 tisíc Kč od JSK Investments manželů Kijonkových.

PangeAI se tak stal podle dvou desítek podnikatelů a investorů startupem s největším potenciálem ze 189 začínajících firem. Startup propojuje satelitní snímky a dronová, senzorická, klimatická i interní firemní data. Tím umožňuje AI agentům chápat geoprostorové souvislosti a odpovídat na otázky o riziku, infrastruktuře, pozemcích nebo majetku. Stojí za ním Marek Miltner a Johanna von der Leyen.

Miltner je držitel doktorátu ze Stanfordu a s projektem cílí především na pojišťovny, developery nebo energetické společnosti. PangeAI také nedávno neplánovaně získal investici od společnosti Deel, globálního hráče na poli HR. A hned v úvodu fungování firmy, na konci loňska, zakladatelé spolu s oznámením startupu uveřejnili zároveň investici ve výši 1 milionu dolarů, kterou získali od zajímavých světových investorů, ale také z Česka. Cestě Miltnera a von der Leyen k nápadu a rozvoji projektu jsme se na Lupě věnovali podrobněji.

Kromě PangeAI nyní mezi dalšími startupy zaujal také Vojtěch Oravec, jeden z nejmladších českých startupistů s investicí, a jeho produkt Ranketta, který online prodejcům pomáhá s novou disciplínou AI commerce. Mezi dalšími oceněnými byl Matěj Schmalz s Elredo Voice, ten vydavatelům umožňuje rychle produkovat a distribuovat audioknihy, a Adam Pruška s Lab On Card, který přenáší diagnostiku infekčních onemocnění do terénu na kapesní kartu.

„Máme hotových 90 procent. Dodělejte nám zbytek“, žádají klienti vývojáře. Jak to vypadá, když vibecoding mění byznysmodel? Přečtěte si také:

„Máme hotových 90 procent. Dodělejte nám zbytek“, žádají klienti vývojáře. Jak to vypadá, když vibecoding mění byznysmodel?

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


Czech Internet Forum: využijte zvýhodněné vstupné do 30. září
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).