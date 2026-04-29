Jel se do Berlína jen pobavit. Marek Miltner se ale vrátil s investicí od globálního hráče

Iva Brejlová
Dnes
Johanna von der Leyen a Marek Miltner, PangeAI Autor: PangeAI
Startup PangeAI, za nímž stojí Marek Miltner a Johanna von der Leyen, má jako nového investora společnost Deel, globálního hráče na poli HR. Deel do startupu vložil 50 tisíc dolarů formou takzvaného SAFE note, investičního nástroje, který funguje jako právo na budoucí podíl ve firmě. Firma přitom startupu PangeA dosud poskytovala služby v oblasti HR a k investici vedla shoda okolností.

Deel původně oslovil spoluzakladatelku PangeAI Johannu von der Leyen kvůli rozhovoru o tom, jak startup od počátku buduje globální organizaci. Na základě této debaty dostala firma pozvání na berlínskou přehlídku nejlepších startupů z ekosystému Deelu. „Vstal jsem ve 4 ráno, jel do Berlína a čekal jsem, že si jen trochu užiju, ale… asi jsme to přehnali a odvezli jsme si do našeho cap table další SAFE note,“ popsal cestu Miltner na svém LinkedInu.

PangeAI nedávno uzavřel seed investici ve výši 1 milionu dolarů, na které se podíleli Plug and Play, Vocal VC, RTP Global a z Česka Miton a Tensor Ventures spolu s andělskými investory. Startup se profiluje jako „AI kopilot pro data o Zemi“. Propojuje data z katastrálních úřadů, meteorologických služeb, NASA i dalších zdrojů a umožňuje s nimi pracovat přes AI agenty bez znalosti složitého GIS softwaru. Cílí především na energetiku, pojišťovnictví a monitoring přírodního kapitálu. Aktuálně spolupracuje s desítkami klientů na všech kontinentech kromě Antarktidy. Deel je komplexní personální platforma, která pomáhá firmám při řízení mezinárodních pracovních týmů. Mezi klienty má 40 tisíc společností, mezi které patří například Uber, Anthropic nebo třeba Verizon.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

