Lupa.cz  »  Marek Miltner na Stanfordu založil s dcerou šéfky Evropské komise startup, oznámili první milion dolarů

Marek Miltner na Stanfordu založil s dcerou šéfky Evropské komise startup, oznámili první milion dolarů

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

PangeAI Autor: PangeAI
Johanna von der Leyen a Marek Miltner, PangeAI

Čech působící na Stanfordu Marek Miltner společně s Johannou von der Leyen, dcerou předsedkyně Evropské komise, oznámili spuštění startupu, na kterém dosud pracovali neveřejně. Jejich projekt PangeAI se zaměřuje na využití umělé inteligence pro práci s geoprostorovými daty a představuje se jako „AI kopilot pro data o Zemi“. S uveřejněním oznámili také investici, na další rozvoj získávají 1 milion dolarů (téměř 21 milionů Kč).

Investice do PangeAI přicházejí z obou stran Atlantiku, od amerických investorů jsou to Plug and Play, Vocal VC či RTP Global, z Česka přispěly fondy Miton a Tensor Ventures. Na financování se podíleli také angel investoři.

PangeAI chce překonat tradiční přístupy k analýze geoprostorových dat, které podle Miltnera často připomínají software z 90. let. „Geoprostorová inteligence zůstává už desítky let zaseknutá v konzultantském režimu. GIS software v roce 2025 vypadá jako software pro Windows 95,“ poznamenává. Startup vyvíjí agentní systém, který má být podle tvůrců v geoprostorových datech mezi prvními na světě. Platforma se napojuje na satelitní snímky, veřejné mapové podklady i vlastní data a umožňuje odborníkům pokládat otázky v přirozeném jazyce – například, kde v dané lokalitě umístit solární projekt – a dostávat zpět interaktivní mapy i vysvětlení.

Díky tomu chce PangeAI umožnit organizacím provádět komplexní analýzy bez nutnosti rozsáhlých specializovaných týmů. Zaměřuje se na firmy z energetiky, pojišťovnictví či správy přírodního kapitálu. Podle Miltnera už startup pracuje na pilotních projektech s předními energetickými společnostmi a pojišťovnami v Evropě, Asii i Spojených státech. Jeho technologie pomáhá prioritizovat investice do energetické sítě, určovat umístění nabíjecích stanic pro elektromobily nebo začleňovat klimatická a katastrofická rizika do firemních portfolií.

„Tím, že přinášíme nejpokročilejší AI reasoning do fyzického světa, umožňujeme rychlejší rozhodování, bezpečnější infrastrukturu a udržitelnější investice," říká Johanna von der Leyen.

Marek Miltner má více než osm let zkušeností s budováním AI-first produktů a za sebou dva úspěšné startupové exity. Na Stanfordu se věnoval výzkumu na pomezí umělé inteligence a udržitelné energetiky, kde využíval geoprostorová data k optimalizaci modelů pro predikci energetické zátěže. S Johannou se potkali už před lety při studiích na Cambridge a pojí je také zkušenosti z vrcholového consultingu, užší spolupráci ale navázali až na Stanfordu. „Vize zakladatelů, stejně jako jejich zkušenosti, nás zaujaly od první konverzace," říká Tomáš Matějček z Mitonu.

V Česku potichu vyrostla skupina, která po celém světě zobrazuje neviditelné. Teď pohltila německou firmu a chystá se na vesmírné záření Přečtěte si také:

V Česku potichu vyrostla skupina, která po celém světě zobrazuje neviditelné. Teď pohltila německou firmu a chystá se na vesmírné záření

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Sociální pojištění 2026: změny v důchodech, odvodech i dávkách

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Další změny v pracovnělékař­ských prohlídkách od 1. ledna 2026

ESET HOME Security Premium - ochrana pro celou domácnost!

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).