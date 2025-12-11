Marek Miltner na Stanfordu založil s dcerou šéfky Evropské komise startup, oznámili první milion dolarů

Čech působící na Stanfordu Marek Miltner společně s Johannou von der Leyen, dcerou předsedkyně Evropské komise, oznámili spuštění startupu, na kterém dosud pracovali neveřejně. Jejich projekt PangeAI se zaměřuje na využití umělé inteligence pro práci s geoprostorovými daty a představuje se jako „AI kopilot pro data o Zemi“. S uveřejněním oznámili také investici, na další rozvoj získávají 1 milion dolarů (téměř 21 milionů Kč).
Investice do PangeAI přicházejí z obou stran Atlantiku, od amerických investorů jsou to Plug and Play, Vocal VC či RTP Global, z Česka přispěly fondy Miton a Tensor Ventures. Na financování se podíleli také angel investoři.
PangeAI chce překonat tradiční přístupy k analýze geoprostorových dat, které podle Miltnera často připomínají software z 90. let. „Geoprostorová inteligence zůstává už desítky let zaseknutá v konzultantském režimu. GIS software v roce 2025 vypadá jako software pro Windows 95,“ poznamenává. Startup vyvíjí agentní systém, který má být podle tvůrců v geoprostorových datech mezi prvními na světě. Platforma se napojuje na satelitní snímky, veřejné mapové podklady i vlastní data a umožňuje odborníkům pokládat otázky v přirozeném jazyce – například, kde v dané lokalitě umístit solární projekt – a dostávat zpět interaktivní mapy i vysvětlení.
Díky tomu chce PangeAI umožnit organizacím provádět komplexní analýzy bez nutnosti rozsáhlých specializovaných týmů. Zaměřuje se na firmy z energetiky, pojišťovnictví či správy přírodního kapitálu. Podle Miltnera už startup pracuje na pilotních projektech s předními energetickými společnostmi a pojišťovnami v Evropě, Asii i Spojených státech. Jeho technologie pomáhá prioritizovat investice do energetické sítě, určovat umístění nabíjecích stanic pro elektromobily nebo začleňovat klimatická a katastrofická rizika do firemních portfolií.
„Tím, že přinášíme nejpokročilejší AI reasoning do fyzického světa, umožňujeme rychlejší rozhodování, bezpečnější infrastrukturu a udržitelnější investice," říká Johanna von der Leyen.
Marek Miltner má více než osm let zkušeností s budováním AI-first produktů a za sebou dva úspěšné startupové exity. Na Stanfordu se věnoval výzkumu na pomezí umělé inteligence a udržitelné energetiky, kde využíval geoprostorová data k optimalizaci modelů pro predikci energetické zátěže. S Johannou se potkali už před lety při studiích na Cambridge a pojí je také zkušenosti z vrcholového consultingu, užší spolupráci ale navázali až na Stanfordu. „Vize zakladatelů, stejně jako jejich zkušenosti, nás zaujaly od první konverzace," říká Tomáš Matějček z Mitonu.