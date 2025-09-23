Startup Tomáše Mikolova se obrací na komunitu o pomoc s radikálním zefektivněním AI

Letos založený český startup BottleCap AI, který je postavený kolem vědce Tomáše Mikolova, chce radikálně (až stokrát) zefektivnit velké jazykové modely, jenž jsou základem dnešních služeb takzvané umělé inteligence. To by mohlo značně srazit náklady na jejich trénování a s tím spojené nároky na “žravé” GPU čipy od Nvidie. Nyní se firma obrací na komunitu.
BottleCap AI založili Tomáš Mikolov, mimo jiné tvůrce word2vec, Jaroslav Beck (společně s kolegy prodal Beat Saber do rukou Mety) a David Herel. Beck poskytuje financování ve výši 10 milionů dolarů. Jedním z cílů je ukázat, že i v Evropě lze dělat přelomové technologie v AI a dostávat je do komerčního prostředí.
BottleCap už zaznamenal první úspěch s algoritmem na zrychlení předtrénování LLM modelů. S dalšími aktivitami mají pomoc i zájemci zvenčí. Na GitHubu byla zveřejněna výzva, jejímž cílem je na jedné grafické kartě vytvořit prototypy nápadů, díky čemuž by šlo zrychlit trénování modelů. Použít se má subset datasetu FineWeb (očištěný Common Crawl) s tím, že BottleCapu jde o algoritmy, které půjdou škálovat.
Startup nabízí finanční odměny pro tři nejlepší tvůrkyně a tvůrce (tisíc, dva a tři tisíce dolarů) s možností zapojit se do týmu BottleCapu. Přihlášky lze podat do 11. listopadu tohoto roku.