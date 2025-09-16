Lupa.cz  »  Startup z Opavy slučuje desítky AI typu GPT, Llama či DeepSeek do jednoho rozhraní. Získal na to investici

Startup z Opavy slučuje desítky AI typu GPT, Llama či DeepSeek do jednoho rozhraní. Získal na to investici

Jan Sedlák
Dnes
Opavský AI startup Everbot nabral investici nižších desítek milionů korun výměnou za podíl 12,2 procenta. Získal ho fond Fazole Ventures ovládaný Pavlem Bouškou, Lubošem Černým a Pavlem Přikrylem. Ti mohou podíl navýšit o další 2,7 procenta.

Everbot je něco jako agregátor většího množství nástrojů postavených na velkých jazykových modelech. Nad nimi staví vlastní uživatelské rozhraní, díky čemuž je možné tyto služby využívat z jednoho místa, a to včetně jednoho platebního rozhraní. Podporována je práce s textem, obrázky, zvukem i videem. Integrováno je přes 60 projektů, kromě jiných jde o několik verzí GPT, Claude, Gemini, Llama, DeepSeek, Mistral, Stable Diffusion, Dall-E, Veo a další.

Everbot nabízí tři základní tarify, měsíčně vyjdou na 590, 1 290 a 2 490 korun. Možný jsou i roční platby se slevou. Mezi zákazníky Everbotu patří Shoptet, Adastra, Kaufland a další. Firma uvádí, že má tisíce uživatelů.

“S novým investorem v zádech chce Everbot posílit svou pozici na českém trhu a také vstoupit do dalších zemí v regionu střední a východní Evropy,” uvedl startup k investici. “První krok evropské expanze povede Everbot do sousedních zemí, Slovenska a Polska.” Najímat se také budou odborníci do vývoje.

Everbot spadá pod českou e-commerce společnost Westlogic (Ondřej Pekárek, Roman Berglowiec, Petr Bednařík, Petr Kovář, Miroslav Heczko a Petr Mohelník), díky čemuž získala prvotní kapitál na rozvoj. Westlogic si nadále drží majoritu 74,6 procenta. Westlogic má v expanzi pomáhat. Dalších 8,8 procenta má firma Neuralbros (Jiří Štanglica, František Veverka, Milan Šarík a Michal Stupar).

Fazole Ventures funguje od roku 2018 a drží podíly ve firmách jako Whalebone (tvůrci evropské DNS), Skladon, Sharry, GoodAccess a dalších.

