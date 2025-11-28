Lupa.cz  »  Startupy budou mít silnější lobbing. Jejich zájmy budou jednotně prosazovat tři velké asociace

Barbora Werdmölder Autor: Czech Founders
Barbora Werdmölder, CEO Czech Founders

Tři vlivné asociace prosazující zájmy startupů v Česku se spojily do jednoho celku. Česká asociace andělských investorů (CBAA), Czech Founders a Česká startupová asociace zahájily dlouhodobou spolupráci se záměrem systematicky zlepšovat legislativní prostředí pro české startupy a posílit jejich ekonomický dopad. Kroky navazují na prosazení zákona o ESOPu, na němž měly uvedené organizace podstatný podíl.

Asociace rozšířily představenstvo CBAA, jehož členy jsou Karel Obluk a Petr Šíma za CBAA, Barbora Werdmölder z Czech Founders, Martin Jiránek z České startupové asociace a Miloš Dendis z Dendis Capital.

Spolupráce má propojit pohled investorů, zakladatelů i legislativních expertů a sdílení know-how napříč klíčovými oblastmi. „Pokud spojíme hlasy investorů, zakladatelů a legislativních expertů, dokážeme změny prosazovat efektivněji,“ myslí si Obluk. CBAA reprezentuje andělské investory a takzvaný chytrý kapitál, Czech Founders zastupují zakladatele startupů a Česká startupová asociace se zabývá politickou podporou podnikání. Letos se také stala členem Svazu průmyslu ČR.

Asociace dosud fungovaly samostatně a případně se spojovaly za prosazením stejného zájmu. Velkým úspěchem byly legislativní změny v oblasti ESOPů, na kterých se však pracovalo roky. Pomohly je prosadit i Česká startupová asociace s Czech Founders a dalšími subjekty a osobnostmi, loni mimo jiné dvě zmíněné asociace zaslaly otevřený dopis „Za lepší ESOP“ premiéru Petru Fialovi, který podepsalo 156 osobností české technologické scény.

„Prosazení funkčního legislativního rámce pro ESOP považujeme za jeden z nejdůležitějších výsledků, kterého iniciativy ekosystému v naší zemi dosáhly. Pokud však chceme Česko skutečně posunout směrem k ekonomice, ve které inovace tvoří významný podíl, musíme sdílet zkušenosti a táhnout za jeden provaz,“ říká Obluk, prezident CBAA.

Mezi další plány, které spolu asociace zmiňují, je prosazení daňových úlev pro mladé technologické firmy, podpora výzkumu a vývoje, zjednodušení administrativy, nebo posílení takzvaných angel investorů v Česku. To má podle Werdmölder pomoct ekosystému, kde mohou nové nápady růst v úspěšné firmy. Transfer technologií do spin-off firem, tedy z univerzit do praxe, pak zmiňuje Dendis. Některé ze zmíněných oblastí by mohl pokrýt připravovaný startupový zákon. Ten by se měl zabývat mimo jiné novým nastavením pracovního vztahu s OSVČ, o což startupové firmy stojí.

CBAA je členem Business Angels Europe a EBAN, což podle asociace otevírá přístup k zahraničním kontaktům a zkušenostem z vyspělejších trhů. CBAA stála například u zrodu Defence Clubu propojujícího české technologické firmy v obranném průmyslu.

