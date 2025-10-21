Lupa.cz  »  Státní fond audiovize povede Veronika Slámová

Státní fond audiovize povede Veronika Slámová

Filip Rožánek
Dnes
Veronika Slámová Autor: Filip Rožánek, Internet Info
Veronika Slámová

Státní fond audiovize povede od 18. listopadu producentka Veronika Slámová. Ve funkci vystřídá Helenu Bezděk Fraňkovou, která tuto organizaci vedla více než 11 let. Fond v nové koncepci, která platí od letošního ledna, pomáhá financovat nové filmy, seriály, animované snímky i videohry.

„Podařilo se připravit zákon, který přináší audiovizi více finančních prostředků a dává jí moderní legislativní rámec,“ zdůraznil ministr kultury Martin Baxa. „Věřím, že Veronika Slámová na tyto úspěchy naváže a fond bezpečně a profesionálně provede prvním obdobím nové éry, která reflektuje proměny celého audiovizuálního sektoru,“ dodal.

Veronika Slámová zvítězila ve výběrovém řízení, kam se přihlásilo sedm uchazečů. „Prokázala nejen mimořádné manažerské dovednosti, ale i znalost potřebné legislativy a nabídla realistickou vizi směřování Fondu. Její kvality byly v silné konkurenci rozhodující, a proto komise jednohlasně doporučila její jmenování. Věříme, že pod jejím vedením Fond vstoupí do další úspěšné éry fungování,“ řekl k výběru nové ředitelky Státního fondu audiovize předseda výběrové komise a předseda představenstva Petr Dvořák.

„Celý svůj profesní život pracuji v audiovizi. Vystudovala jsem produkci na FAMU, pracovala jsem na zahraničních filmových zakázkách, v médiích, v reklamě a poslední roky v České televizi,“ představila se Veronika Slámová. 

„Fond vnímám jako klíčového aktéra pro rozvoj zdravého, otevřeného a udržitelného ekosystému české audiovize. Má nezastupitelnou roli při podpoře kvalitní umělecké tvorby, talentů, inovací, infrastruktury a kulturně rozmanitého prostředí a jeho fungování by mělo přispívat k dobrému jménu české audiovize u nás i v zahraničí. Právě dokončená transformace podpory české audiovize otevírá nový systém, který bude nyní třeba otestovat v praxi a zajistit jeho ideální implementaci, přičemž je důležité, aby nastavené podmínky byly fér a celá agenda byla dostatečně srozumitelná a přístupná všem žadatelům o podporu,“ dodala nová ředitelka.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

