Stávku v ČT a rozhlasu považuje za oprávněnou 46 procent lidí, zjistil průzkum

Dnešní stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu považuje za oprávněnou 46 procent dospělých obyvatel Česka, a to i při možném omezení vysílání. Opačný názor má 39 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury Reppublika Research & Analytics (dříve InsightLab).
Za určitě oprávněnou označilo stávku 28 procent respondentů, za spíše oprávněnou dalších 18 procent. Odpověď „rozhodně ne“ zvolilo 25 procent a „spíše ne“ 14 procent dotázaných. Posoudit ji podle zveřejněných výsledků nedokázalo 16 procent respondentů.
Agentura se výslovně ptala: „Považujete stávku zaměstnanců ČT a ČRo za oprávněný krok, i když by mohla omezit vysílání obou médií?“ Nadpoloviční souhlas zaznamenala mezi lidmi do 45 let, vysokoškoláky, pravidelnými diváky a posluchači obou médií a obyvateli velkých měst. Konkrétní podíly v těchto skupinách tisková zpráva neuvádí.
Výsledky doplňují průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. V něm veřejné akce a prohlášení kulturních institucí na podporu obou médií podpořilo 47 procent respondentů, proti bylo 46 procent. Šlo však o jinak položenou otázku, která nezjišťovala přímo postoj ke stávce a omezení vysílání.
Agentura Reppublika uskutečnila svůj průzkum od 29. října do 1. listopadu, tedy před zahájením dnešního protestu. Odpovídalo v něm tisíc obyvatel Česka ve věku od 18 let. Agentura použila internetové dotazování s kvótním výběrem respondentů.
Zjišťovala také povědomí o předchozí výstražné stávce z letošního června. Zaznamenalo ji 69 procent dotázaných. Dostatek informací o ní podle vlastního hodnocení mělo 24 procent, dalších 45 procent o ní slyšelo, ale mnoho toho o ní nevědělo. Zbývajících 31 procent ji nezaznamenalo.
Zaměstnanci obou médií dnes, v úterý 3. listopadu, stávkují proti vládnímu návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování pod státní rozpočet. Iniciativa Veřejnoprávně v návrhu spatřuje ohrožení nezávislosti a stability obou institucí. Vláda změnu zdůvodňuje snížením finanční zátěže domácností a firem. Protest se projevuje také omezením televizního vysílání a internetových služeb České televize.