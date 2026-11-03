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Průzkum pro ČT: Většina lidí podporuje zrušení poplatků a zároveň média nezávislá na vládě

Filip Rožánek
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Česká televize, ČT, kamera, Jiří Václavek, studio Autor: Česká televize
Česká televize (ilustrační foto)
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Zrušení televizních a rozhlasových poplatků podporuje podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi celkem 54 procent dotázaných. Jejich představy o změně se však liší. S potřebou médií veřejné služby, která nekontroluje vláda ani soukromý vlastník, souhlasí 68 procent respondentů.

Převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet se zajištěním financování a zachováním nezávislosti podpořilo 31 procent všech dotázaných. Dalších 23 procent podporuje, aby vláda zrušení poplatků prosadila co nejdříve a v současné podobě zákona.

Pro přehodnocení záměru a zachování poplatků se vyslovilo 34 procent respondentů. Zbývajících 12 procent nedokázalo odpovědět.

S výrokem o potřebě médií veřejné služby mimo kontrolu vlády a soukromých vlastníků rozhodně souhlasí 46 procent a spíše souhlasí 22 procent dotázaných. Nesouhlasí dohromady 25 procent, sedm procent neví.

Veřejné akce a prohlášení kulturních institucí na podporu obou médií podporuje 47 procent respondentů, proti je 46 procent a sedm procent neví.

Průzkum se uskutečnil před dnešní celodenní stávkou, tato čísla tedy nevyjadřují podporu samotné stávce.

S tvrzením, že vládní koalice vysvětluje navrhované změny a jejich dopady na média i státní rozpočet, rozhodně souhlasí 16 procent a spíše souhlasí 25 procent dotázaných. Nesouhlas vyjádřilo celkem 47 procent.

Agentura průzkum uskutečnila 29. října 2026 mezi 814 respondenty. Kombinovala 413 internetových a 401 telefonických rozhovorů. Výsledná data vážila podle oficiálních výsledků sněmovních voleb z roku 2025.

Zaměstnanci televize a rozhlasu dnes, v úterý 3. listopadu, stávkují proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků a převedení financování pod státní rozpočet. Iniciativa Veřejnoprávně v něm spatřuje ohrožení nezávislosti a stability obou médií. Protest omezuje také vysílání Českého rozhlasu, kde živé pořady nahrazuje hudba a archivní tvorba. Vláda změnu zdůvodňuje snížením finanční zátěže domácností a firem.

Na ČT24 jsou jen krátké čtené zprávy, moderátoři mají černé oblečení a většinu programu vyplňuje střihový pořad Archiv ČT24. Protest ovlivňuje také podobu vysílání dalších stanic ČT.

Koalice návrh 24. října poslala do druhého čtení. Premiér Andrej Babiš (ANO) mezitím připustil změny včetně financování mimo státní rozpočet. Povinnost platit poplatky nadále trvá.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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