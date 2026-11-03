Průzkum pro ČT: Většina lidí podporuje zrušení poplatků a zároveň média nezávislá na vládě

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků podporuje podle průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi celkem 54 procent dotázaných. Jejich představy o změně se však liší. S potřebou médií veřejné služby, která nekontroluje vláda ani soukromý vlastník, souhlasí 68 procent respondentů.
Převedení financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet se zajištěním financování a zachováním nezávislosti podpořilo 31 procent všech dotázaných. Dalších 23 procent podporuje, aby vláda zrušení poplatků prosadila co nejdříve a v současné podobě zákona.
Pro přehodnocení záměru a zachování poplatků se vyslovilo 34 procent respondentů. Zbývajících 12 procent nedokázalo odpovědět.
S výrokem o potřebě médií veřejné služby mimo kontrolu vlády a soukromých vlastníků rozhodně souhlasí 46 procent a spíše souhlasí 22 procent dotázaných. Nesouhlasí dohromady 25 procent, sedm procent neví.
Veřejné akce a prohlášení kulturních institucí na podporu obou médií podporuje 47 procent respondentů, proti je 46 procent a sedm procent neví.
Průzkum se uskutečnil před dnešní celodenní stávkou, tato čísla tedy nevyjadřují podporu samotné stávce.
S tvrzením, že vládní koalice vysvětluje navrhované změny a jejich dopady na média i státní rozpočet, rozhodně souhlasí 16 procent a spíše souhlasí 25 procent dotázaných. Nesouhlas vyjádřilo celkem 47 procent.
Agentura průzkum uskutečnila 29. října 2026 mezi 814 respondenty. Kombinovala 413 internetových a 401 telefonických rozhovorů. Výsledná data vážila podle oficiálních výsledků sněmovních voleb z roku 2025.
Zaměstnanci televize a rozhlasu dnes, v úterý 3. listopadu, stávkují proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků a převedení financování pod státní rozpočet. Iniciativa Veřejnoprávně v něm spatřuje ohrožení nezávislosti a stability obou médií. Protest omezuje také vysílání Českého rozhlasu, kde živé pořady nahrazuje hudba a archivní tvorba. Vláda změnu zdůvodňuje snížením finanční zátěže domácností a firem.
Na ČT24 jsou jen krátké čtené zprávy, moderátoři mají černé oblečení a většinu programu vyplňuje střihový pořad Archiv ČT24. Protest ovlivňuje také podobu vysílání dalších stanic ČT.
❗ Toto není nový pořad Hyde Park Události. Toto je stávka v České televizi. Krátké zprávy čtené z papíru, žádný moderátor sportu nebo počasí na závěr. „Začal 3. listopad 2026. Den, který nemá v historii českých médií veřejné služby obdoby.“ Den stávky pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Vysílání obou veřejnoprávních médií bude po celý den zásadním způsobem omezeno. 🔹 Aktuální výrobu na programech ČT nahradí reprízy. 🔹 Vysílat se vůbec nebude například Sama doma nebo Dobré ráno. 🔹 Události budou nahrazeny krátkými zprávami. 🔹 Weby i sociální sítě ČT dnes nabídnou méně obsahu. 🔹 Stávka se s ohledem na věk diváků a posluchačů nijak nedotkne ČT :D a Rádia Junior. ⭕️V případě mimořádných událostí nezbytné zpravodajské vysílání zajistíme. A proč stávkujeme? Protože odmítáme kroky vlády, které ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Jsme odhodláni obě instituce bránit a zachovat jejich základní princip, totiž že jsou tu pro vás. Ne pro politiky. Děkujeme, že vám to není jedno. Děkujeme, že jste s námi.— Veřejnoprávně! (@verejnopravne_) November 3, 2026
Koalice návrh 24. října poslala do druhého čtení. Premiér Andrej Babiš (ANO) mezitím připustil změny včetně financování mimo státní rozpočet. Povinnost platit poplatky nadále trvá.