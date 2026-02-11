Lupa.cz  »  Streamovací platforma Prima+ má přes 300 tisíc platících uživatelů

Streamovací platforma Prima+ má přes 300 tisíc platících uživatelů

Filip Rožánek
Dnes
Jakub Štáfek a Václav Matějovský Autor: TV Prima
Moderátoři soutěže Asia Express Jakub Štáfek a Václav Matějovský

Streamovací služba Prima+ vstupuje do svého čtvrtého roku fungování s aktuální bilancí 600 tisíc aktivních uživatelů měsíčně, z nichž přes 300 tisíc využívá placené tarify. Oznámila to televize Prima.

Uživatelské preference se na platformě liší podle typu zvoleného tarifu. Mezi platícími uživateli patří k nejsledovanějším titulům Zrádci, Naked Attraction CZ & SK, Ano, šéfe!, Farma Vojty Kotka a film Kouzlo derby. U uživatelů využívajících bezplatnou verzi patří k nejúspěšnějším titulům Ano, šéfe!, Zrádci, Kamarádi, ZOO Nové začátky a Polabí.

Platforma má v nadcházející sezóně klást větší důraz na prémiový obsah, žánrovou pestrost a velké zábavní formáty. Podle výkonného ředitele skupiny Prima Lukáše Kubáta je cílem pro letošní rok posilování kvality projektů a spolupráce s předními českými tvůrci. „Naším cílem je, aby si diváci Primu+ spojovali s prémiovým českým obsahem, který obstojí v tvrdém konkurenčním prostředí,“ prohlásil.

Hlavní novinkou bude od 22. února cestovatelská reality show Asia Express, kterou Prima označuje za svůj dosud největší projekt v tomto žánru. V soutěži devět dvojic absolvuje závod napříč Asií s omezeným rozpočtem a bez znalosti místních jazyků. Jeden z těchto soutěžních párů například utvořili Jan Tuna a Nicole Šáchová z prvního ročníku soutěže Zrádci. Streamovací služba uvede dva díly týdně a k nim ještě bonusový obsah.

Segment reality a zábavních formátů má být podle zástupců skupiny Prima klíčovým pilířem dalšího rozvoje služby, což potvrzuje i příprava třetí řady Zrádců nebo nové seznamovací show. „Asia Express ukazuje, že i v tomto segmentu dokážeme konkurovat největším hráčům na trhu, a rozhodně zde nekončíme – další velké projekty jsou už nyní v přípravě,“ přislíbil šéf zábavy Samo Jaško.

V oblasti hrané tvorby se objeví seriál z prostředí Generální inspekce bezpečnostních sborů s názvem Inspekce. V hlavních rolích se představí Vojtěch Dyk, Kristýna Ryška a Martin Finger. Aktuálně probíhá také natáčení dramatu Táta s Davidem Novotným, které vychází ze skutečných událostí. 

Nabídku doplňují předpremiéry televizních pořadů, jako je Show Jana Krause dostupná s třídenním předstihem, nebo žánrové novinky v podobě čtyřdílné fantasy pohádky Zrození alchymistky. Platforma nabídne také novou talkshow U Adely s Adelou Banášovou.

Na úspěšnou doku-sérii Bez lítosti, přinášející rozhovory s doživotně odsouzenými vrahy, navazují další tituly. Brzy se objeví pořad s názvem Ve službě: Hlídka, který uživatelům ukáže zblízka policejní práci.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

