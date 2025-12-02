Lupa.cz  »  Švédský výrobce chytrých kamer koupil už druhou českou firmu, ta umí rozpoznávat auta a SPZ

Švédský výrobce chytrých kamer koupil už druhou českou firmu, ta umí rozpoznávat auta a SPZ

Jan Sedlák
Dnes
Axis Autor: Axis Communications

Švédská společnost Axis Communications, která vyrábí chytré bezpečnostní kamery a technologie kolem, koupila už druhou českou technologickou společnost. V roce 2017 za 1,4 miliardy korun převzala modřanského výrobce chytrých interkomů 2N. A nyní došlo na pražský podnik FF Group, respektive entitu Advanced Analytics and Data Science. Prodejcem je podnikatel Oleksandr Osypov.

FF Group vyvíjí software pro rozpoznávání registračních značek automobilů. To se používá například pro automatizované vpouštění vozů na parkoviště a do areálů, pro různé bezpečnostní účely nebo při měření rychlosti na silnicích. Software má ale i další funkce, umí třeba poznat značku, model a barvu vozů a podobně

Pro Axis jde o logický krok. Své kamery postupně vybavuje softwarovými a cloudovými funkcemi, které technologii dávají přidanou hodnotu a různé způsoby využití.

“Akvizice poskytne Axisu rozšířený nástrojový set pro rozvoj a expanzi na rostoucím trhu dopravních řešení a možnost využít pokročilé analytické schopnosti FF Group, které přesahují segment dopravy,” uvedla firma. Zároveň roste i samotný trh aplikací pro dopravu.

První tuzemská akvizice Axisu se povedla. Velká skupina pomohla 2N v expanzi. Firma z Modřan dnes zaměstnává přes 500 lidí a vytáhla tržby nad dvě miliardy korun. Svými interkomy vybavuje například všechna datacentra Amazonu.

Z čínských kamer na úřadu vlády si každý dělal legraci. Ale sranda už to není, varuje přední český výrobce

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

