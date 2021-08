T-Mobile TV si platí 205 tisíc lidí, O2 TV hlásí 572 tisíc klientů

Čeští operátoři v rámci pololetních hospodářských výsledků zveřejnili aktualizované údaje o počtu zákazníků televizních služeb. T-Mobile TV v prvním pololetí sledovalo 205 tisíc zákazníků, a to na IPTV nebo satelitních platformách. Ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku je to nárůst o 26 tisíc klientů.

Počet služeb některého z tarifů O2 TV (IPTV a OTT verze), která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 30. červnu 2021 celkem 572 tisíc. V tomto čísle jsou zahrnuti i zákazníci, kteří využívají měsíční balíčky O2 TV Sport Pack a O2 TV HBO a Sport Pack.

„Zrychlování našeho fixního internetu, rozvoj 5G, rozšiřování nabídky O2 TV, investice do nových IT technologií, digitalizace distribučních a obslužných kanálů – to vše se zasloužilo o stabilní výkon v prvním pololetí, které bylo jinak i nadále postiženo restrikcemi spojenými s pandemií a sníženou mobilitou v rámci ČR i mimo ni,“ uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.