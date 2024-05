Museli jsme přesvědčit tvůrce, že to myslíme vážně. Co nového chystá Voyo

Více než 820 tisíc lidí si už v České republice a na Slovensku platí přístup k obsahu streamovací aplikace Voyo. Televize Nova se tak výrazně přiblížila vytouženému cíli milionu předplatitelů do konce roku 2025. Aby podpořila zájem uživatelů, investuje do natáčení dalších exkluzivních formátů pro internetové uvedení. Často jde o kriminální náměty, nevyhýbá se ale ani dokumentům.

S Novou přitom spolupracují autoři a herci, které bychom s komerční televizí na první dobrou nespojovali. „Zprvu bylo těžké přesvědčit ty nejlepší tvůrce, že to myslíme vážně. Později diváky, že u nás najdou příběhy, které je nepodceňují, které se týkají jejich životů a které stojí na jejich straně,“ řekl šéf vývoje TV Nova Michal Reitler. Na Novu se před časem vrátil z České televize, kde jeho podpis neslo mnoho oceňovaných pořadů.

Teď si odborné poroty všímají také produkce pro Voyo. Minisérie Matematika zločinu dostala Českého lva i slovenskou filmovou cenu Slnko v sieti. Seriál Metoda Markovič: Hojer vyhrál cenu pro nejlepší seriál střední a východní Evropy na festivalu Serial Killer. A výjimečné filmové provedení či skvělé herecké výkony vyzdvihla porota festivalu Finále Plzeň u historického dramatu Král Šumavy: Fantom temného kraje.

„Jsem rád, že první řadu ocenila jak odborná, tak širší veřejnost. Je to pro nás samozřejmě závazek, abychom i v druhé sérii naplnili – a možná i předčili – divácká očekávání,“ poznamenal Tomáš Hruška, producent Metody Markovič. Druhá řada se zaměří na další úspěšně vyřešený případ kriminalisty Jiřího Markoviče. Bude jím dopadení a usvědčení takzvaného spartakiádního vraha Jiřího Straky.





„Měli jsme od vedení Novy obrovskou podporu a tvůrčí svobodu, což je myslím na výsledku znát. A jsem rád, že to nám a rodině Jiřího Markoviče vrací to množství energie, které jsme spolu s Jiřím Markovičem do celého projektu vložili,“ dodal scenárista obou sérií Jaroslav Hruška. Titulní roli vyšetřovatele si zopakuje Petr Lněnička, vrátí se také Sarah Haváčová, Václav Neužil, Adam Mišík, David Prachař nebo Michal Isteník.

Jiným skutečným kriminálním případem se inspirovala šestidílná série režisérky Terezy Kopáčové. V roce 1968 ve středočeských Vonoklasech hořel dům se zahradou, kde potom vyšetřovatelé našli mrtvolu ženy a utopeného muže ve studni. Otřesený zraněný syn odvyprávěl kriminalistům příběh o rodinné tragédii. Později téma zpracovali autoři seriálu Třicet případů majora Zemana v epizodě s názvem Studna.

Ze seriálu Metoda Markovič: Hojer. Kriminálka inspirovaná skutečnými případy vyšetřovatele Jiřího Markoviče bude mít druhou sérii. Tentokrát se zaměří na dopadení spartakiádního vraha. Autor: TV Nova

Stejný název bude mít také vznikající drama pro Voyo, osudy rodiny Jelínkových však odvypráví v úplnosti. Scénáristé Miro Šifra a Kristina Májová chtějí popsat, co tragédii předcházelo, co po ní následovalo a jaké byly pohnutky a motivace všech aktérů. V roli manželů Jelínkových se představí David Švehlík a Johana Matoušková, jejich syna si zahraje Filip Červenka (na úvodním snímku článku).

Pořadu podle skutečných zločinů se dočkají také Slováci, tentokrát ale půjde o dokumentární cyklus. Scenáristu Jakuba Režného a režiséra Petera Bebjaka zaujal sériový vrah Ondrej Rigo, který zabil devět lidí, z toho dva v zahraničí. Rigo byl prvním vrahem v bývalém Československu, kterého se podařilo usvědčit na základě profilu vytvořeného soudním psychologem a analýzy DNA. Dokumentární série ukáže nejen policejní postupy a vyšetřování krok za krokem, ale tvůrci také slibují, že diváci pocítí atmosféru 90. let, kdy byly všechny zločiny spáchány.

Odlehčenější detektivku nabídne seriál Buldok z Poděbrad. Vzniká pod vedením kreativního producenta Tomáše Baldýnského, který se po několika letech vrátil na Novu. Tím buldokem z názvu je postava cholerické policistky, která toho má akorát po krk, protože musí zvládnout dva nesnesitelné teenagery a exmanžela přes ulici. Hrát ji bude Sabina Remundová. V osmi dílech komediální krimi bude řešit „případy, jaké Poděbrady nepamatují“, jen u toho musí vydržet se svým pedantským šéfem. Tomáš Baldýnský napsal scénář společně s Tomášem Chválou, režíruje Jan Haluza.





„Detektivky, u kterých se budete cítit dobře“ vznikají pod názvem Vraždy v Kraji a pod režijním vedením čerstvého držitele Českého lva Tomáše Pavlíčka. Ondřej Sokol hraje plukovníka, který by si po dvaceti letech na pražské kriminálce docela rád odpočinul na venkově a věnoval se včelaření. To se ale plete.

„Kdo u detektivek rád hádá, co se stane a kdo je za tím, bude nadšený, protože Vraždy v Kraji skrývají v každé epizodě hádanky hned dvě. Nejprve dostaneme dostatek času poznat komunitu nebo rodinu, o které epizoda bude, a odhadnout, jaký zločin tyhle lidi asi potká. Když se pak zločin stane, můžeme spolu s plukovníkem Kučerou přicházet na to, kdo ho spáchal a proč,“ říká kreativní producentka Lenka Szántó.

Režisérka Marta Ferencová připravuje osmidílnou komediální sérii Milionáři. Co se stane, když pět kolegů z malé továrny vyhraje pohádkovou částku v loterii? „Říká se, že peníze kazí charakter. Když máte charakter, tak to dobré, co ve vás je, velké peníze jen posílí. Co když ho ale nemáte? Co by velká výhra udělala s vámi? Milionáři budou o přátelství, rodinných vazbách o tom lepším v nás,“ přiblížil ředitel vývoje Michal Reitler. Seriál bude mít hvězdné obsazení, objeví se v něm například Pavel Liška, Zlata Adamovská, Miroslav Táborský nebo Eva Holubová.

V přípravách jsou také rodinné komedie. Do života netypické rodiny nahlédne seriál Pád domu Kollerů podle scénáře Natálie Kocábové v režii Jana Hřebejka. „Komedii o tom, co se může stát a taky stane, když si domů vezmete své stárnoucí a stále dominantní rodiče, jsem chtěla napsat už dlouho,“ uvedla autorka scénáře.





„Jednak se kolem mě rojila spousta takových příběhů a jednak jsem si všimla, že se o tom zas tak moc netočí ani nepíše,“ dodala. Do hlavní role svérázné matky rodu obsadil režisér slovenskou hereckou legendu Božidaru Turzonovovou.

Druhou řadu dostane úspěšný projekt Sex O’Clock, tentokrát bude v kulisách vánočního Zlína. „Vše se motá kolem nejvíce stresujícího období, tedy okolo Vánoc a Nového roku,“ konstatovala režisérka a scenáristka Karolina Zalabáková. „Cukrkandlový vánoční kýč od nás ale nečekejte. Nebude chybět romantika, zdravý cynismus, drsné vtípky, ve kterých se všichni poznáváme, a dojde i na sex v každém věku. Tedy i v tom nejpokročilejším, přičemž s našimi postavami zavítáme na hřbitov nebo do gynekologické ordinace,“ shrnula.

Nova stojí rovněž za chystaným dokumentem Virtuální přítelkyně režisérky Barbory Chalupové o fenoménu OnlyFans. Ve čtyřech příbězích odhalí film motivace hvězd této sociální sítě pro dospělé a zároveň přiblíží i pohled jejich věrných fanoušků. A pětidílná dokumentární série Kauza Kramný se věnuje případu Petra Kramného, odsouzeného za vraždu manželky a dcery v Egyptě. Před dokončením je dokumentární cyklus s pracovním názvem Lebo medveď o všech aspektech soužití s medvědem hnědým ve slovenské Poľani.

„Vnímám jako obrovský úspěch, že Voyo za pouhé tři roky od restartu překonalo hranici osm set tisíc předplatných v jeden okamžik. Voyo je tak nejsilnější lokální streamovací služba a už se s přehledem může na našem trhu poměřovat i s nejsilnějšími globálními hráči,“ tvrdí generální ředitel Novy Daniel Grunt. Průměrná doba používání Voyo je 15 hodin týdně.