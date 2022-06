Tchaj-wan investuje miliardy do českých technologií a startupů, mimo jiné v oblasti čipů

Autor: Taiwania Capital

Tchaj-wan chce v Česku investovat řádově až miliardy korun do technologických společností. Učinit tak hodlá skrze státní podnik Taiwania Capital a jím vedený Central and Eastern Europe Investment Fund. Ten má fungovat deset let a na investice ve střední a východní Evropě vynaloží 200 milionů dolarů, tedy zhruba 4,6 miliardy korun. Až osmdesát procent z toho má jít do Česka, Litvy a na Slovensko.

“Fond je určen pro kapitálové investice. Ve střední a východní Evropě hledáme firmy, které chtějí navázat spolupráci nebo partnerství s tchajwanskými společnostmi v rámci dodavatelského řetězce,” sdělil ředitel tchajwanského podniku David Weng.

Tchajwanci investici oznámili v rámci delegace do Brna, kterou organizovalo Jihomoravské inovační centrum (JIC) společně s CzechInvestem.

“Fond je určen zejména pro firmy, které už založily nebo plánují založit své pobočky na Tchaj-wanu. Případně ty, které mají plán společného projektu s tchajwanským partnerem,” navazuje JIC.

Fond se konkrétně zaměřuje na hlavní strategická odvětví jako jsou polovodiče, biotechnologie, letectví a kosmonautika, finanční technologie, elektromobily a laserová optika.

Tchaj-wan se v poslední době, stejně jako další státy, snaží posílit dodavatelské řetězce, zejména v oblasti čipů. I proto se nedávno odehrálo obchodní fórum v Praze.

České či zde fungující firmy patří mezi dodavatele řady oborů, o které se Tchaj-wan zajímá. Silní jsme například v optice pro kontrolu kvality čipů nebo elektronových mikroskopech. V Brně se s Tchajwanci setkal například univerzitní startup NenoVision zaměřený právě na tyto mikroskopy. Přehled polovodičových firem v Česku máme na Lupě.

“Na jižní Moravě je vysoká koncentrace firem v oblasti elektronové mikroskopie a částicové optiky, která pro svůj budoucí vývoj potřebuje úzké kontakty na výrobce polovodičů,” uvedl ředitel JIC Petr Chládek.

Tchaj-wan v Česku patří mezi velké investory i díky Foxconnu. Ten pro HP provozuje výrobu počítačů v Pardubicích a pro Hewlett Packard Enterprise produkci serverů v Kutné Hoře. Tam brzy rozjede také výrobu superpočítačů.

“Současný plán zahrnuje pozvání začínajících podniků ze střední a východní Evropy na návštěvu Tchaj-wanu za účelem stáže nebo zřízení provozovny v inkubátorech, organizování dvoustranných podnikatelských investic a obchodních delegací a pořádání akcí na podporu investic ve střední a východní Evropě pro další výměny,” informuje Taiwania Capital.