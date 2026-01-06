Lupa.cz  »  Tomáš Šebek prodal většinu v projektu uLékaře.cz, nový vlastník je z Rakouska

Tomáš Šebek prodal většinu v projektu uLékaře.cz, nový vlastník je z Rakouska

Iva Brejlová
Dnes
Tomáš Šebek, uLékaře.cz Autor: Novalia
Tomáš Šebek

Online zdravotnický projekt uLékaře.cz přešel pod rakouskou skupinu Mavie napojenou na Uniqa Insurance Group. Skupina získala většinový podíl v online službě, která dnes má obsluhovat statisíce uživatelů ve střední Evropě.

Podíl přešel ze zakladatelské skupiny MED21 vedené lékařem a podnikatelem Tomášem Šebkem. Ten zůstává druhým největším společníkem, menšinové podíly si ponechávají také klíčoví investoři a management včetně Jiřího HLavenky, Ondřeje Bartoše, či CEO Martina Pospíšila. Spojení má mimo jiné umožnit expanzi na další evropské trhy.

Projekt uLékaře.cz vznikl jako telemedicínská služba, která se v roce 2016 oddělila od firmy MeDitorial. Šebek ji založil spolu s Rudolfem Ringelhánem a mezi první investory se počítal Ondřej Fryc z Mallu nebo Ondřej Bartoš z Credo Ventures. Dnes firma poskytuje online lékařské poradenství, koordinaci zdravotní péče a digitální prevenci především firemním klientům. Ke službě má přístup přes 150 tisíc zaměstnanců z více než 270 firem v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Mezi klienty patří například ČEZ, Česká spořitelna, Tesco nebo Deloitte. Projekt funguje v šesti jazykových mutacích.

Mavie patří k významným hráčům v oblasti celostní zdravotní péče v Evropě. Vedle firemních zdravotních služeb provozuje také telemedicínu, domácí diagnostické testy, síť zdravotnických zařízení a domácí péči. 

„Tato transakce představuje významný milník v dospívání českého health-tech sektoru,“ myslí si Pavel Marc, partner advokátní kanceláře Novalia, která zastupovala MED21. Podle něj dohoda vytváří pevný základ pro celoevropský růst společnosti.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

