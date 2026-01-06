Tomáš Šebek prodal většinu v projektu uLékaře.cz, nový vlastník je z Rakouska

Online zdravotnický projekt uLékaře.cz přešel pod rakouskou skupinu Mavie napojenou na Uniqa Insurance Group. Skupina získala většinový podíl v online službě, která dnes má obsluhovat statisíce uživatelů ve střední Evropě.
Podíl přešel ze zakladatelské skupiny MED21 vedené lékařem a podnikatelem Tomášem Šebkem. Ten zůstává druhým největším společníkem, menšinové podíly si ponechávají také klíčoví investoři a management včetně Jiřího HLavenky, Ondřeje Bartoše, či CEO Martina Pospíšila. Spojení má mimo jiné umožnit expanzi na další evropské trhy.
Projekt uLékaře.cz vznikl jako telemedicínská služba, která se v roce 2016 oddělila od firmy MeDitorial. Šebek ji založil spolu s Rudolfem Ringelhánem a mezi první investory se počítal Ondřej Fryc z Mallu nebo Ondřej Bartoš z Credo Ventures. Dnes firma poskytuje online lékařské poradenství, koordinaci zdravotní péče a digitální prevenci především firemním klientům. Ke službě má přístup přes 150 tisíc zaměstnanců z více než 270 firem v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Mezi klienty patří například ČEZ, Česká spořitelna, Tesco nebo Deloitte. Projekt funguje v šesti jazykových mutacích.
Mavie patří k významným hráčům v oblasti celostní zdravotní péče v Evropě. Vedle firemních zdravotních služeb provozuje také telemedicínu, domácí diagnostické testy, síť zdravotnických zařízení a domácí péči.
„Tato transakce představuje významný milník v dospívání českého health-tech sektoru,“ myslí si Pavel Marc, partner advokátní kanceláře Novalia, která zastupovala MED21. Podle něj dohoda vytváří pevný základ pro celoevropský růst společnosti.