Tornádo na Hodonínsku zničilo dva vysílače Vodafone, výpadky měla DVB-T2 síť 24

Čtvrteční bouře s tornádem na Hodonínsku a také bouře na Vyškovsku přechodně způsobily výpadky DVB-T2 Multiplexu 24. „V tuto chvíli ze všech zásadních vysílačů vysíláme,“ sdělil redakci v pátek dopoledne Martin Roztočil z firmy Digital Broadcasting. Potíže způsobilo přerušení dodávek elektřiny. „Řešili jsme to náhradními zdroji, akumulátory, stacionárními i mobilními náhradními alternátory, které jsou v některých lokalitách zasažené oblasti v provozu doteď,“ dodal.

V oblasti má firma Digital Broadcasting vysílač Hodonín-Kapánsko (46. kanál), ovlivněn byl dále vysílač Vyškov (46. kanál).

Na Hodonínsko vyrazili také technici mobilních operátorů. „Na Hodonínsko posíláme naše techniky, aby co nejdříve zajistili zprovoznění a funkčnost služeb,“ uvedla společnost O2. Problémy má také síť Vodafone: „Nezničené vysílače, které by byly kvůli výpadku elektřiny mimo provoz a které jsou nutné pro pokrytí nejpostiženějších oblastí, jsme připojili na dieselové agregáty. I ostatní vysílače v republice postupně připojujeme na dieselové agregáty,“ oznámil operátor na Twitteru. „V obcích Hrušky a Moravská Nová Ves byly naše vysílače zničeny. Do těchto obcí jsme vyslali mobilní základnové vysílací stanice. Obec Týnec už pokrytí díky dieselovému agregátu má, v obci Lužice za pomoci náhradních dílů vysílač právě opravujeme,“ dodal Vodafone.



Autor: JSDH Hodonín/Facebook Tornádo v obci Lužice

České radiokomunikace podle vyjádření tiskové mluvčí neevidují žádné potíže s provozem rozhlasových nebo televizních vysílačů v Jihomoravském kraji. „Mohu potvrdit, že nehledě na meteorologické podmínky jak TV, tak rozhlasové vysílání běží bezporuchově,“ uvedla na dotaz Digizone.cz mluvčí firmy Anna Tůmová.