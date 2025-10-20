Třetina startupů zvažuje přesun z Česka. Brzdí je prý daně, administrativa i složité zákony

Každý třetí startup zvažuje přesun z Česka, nebo to už udělal. České inovační firmy říkají, že narážejí nejvíce na daňové zatížení (72 %), administrativu a regulaci (64 %) a také na komplikace v pracovněprávních vztazích (61 %). Uvádí to průzkum České startupové asociace, Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu.
Zakladatelé startupů nejčastěji upozorňují na vysoké odvody z práce, nepřehledné účetnictví, zdlouhavé vízové procesy a nejistotu při spolupráci s OSVČ. Dalším významným problémem je nedostatek kapitálu (59 %) – český venture kapitálový trh je podle nich příliš malý a opatrný.
Přitom podle průzkumu jen necelá třetina startupů (28 %) plánuje zůstat v Česku dlouhodobě. Přesun zvažují zejména firmy z oblastí AI, softwaru a průmyslových technologií, které potřebují přístup k zahraničním investorům a flexibilnějšímu právnímu rámci. Lupa už se dříve tématu věnovala a ukázala, že technologické firmy v souvislosti s pro ně nepříliš vstřícnou legislativou někdy volily jako sídlo své firmy zahraničí a odhadovaly, že řada firem bez nových pravidel ze země odejde. A například jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek popisoval, že ví o společnostech, které na odchodu jsou.
„Dříve nebo později se každý úspěšný startup dostane do bodu, kdy musí zvážit, kde má jeho růst největší smysl – a často to bývá mimo Česko. Pokud se tu prostředí zásadně nezmění, je to pro mnoho firem přirozený krok, ne útěk,“ říká Kamila Zahradníčková, zakladatelka Lakmoos AI. Podle Jitky Paterové z fintechu Eterny bere vysoké daňové a administrativní zatížení prostor pro inovace. „Už jen vysvětlit finančním úřadům, co obnáší vývoj softwaru nebo jak funguje nehmotný majetek, je často velmi náročné. Ve fintechu se to násobí regulací a pomalými procesy,“ myslí si.
Ministerstvo průmyslu chce podle náměstka Štěpána Hofmana využít výsledky průzkumu při přípravě nového startupového zákona, který má odstranit klíčové bariéry. „S partnery už pracujeme na tom, aby nová vláda mohla změny začít zavádět co nejrychleji,“ uvádí Martin Jiránek, předseda České startupové asociace.
Zákon má ukázat startupům vstřícné prostředí. Kromě zaměstnaneckého akciového programu, který nedávno prošel sněmovnou, je jedním z nejdůležitějších plánovaných intervenčních návrhů na prosazení flexibilního právního režimu pro spolupráci s OSVČ. Aktéři počítají s tím, že budoucí zákon jednou mimo jiné zavede daňové pobídky. Záměrem je i deregulovat penzijní fondy tak, aby mohly snadněji investovat do rizikového kapitálu. Organizace předpokládají, že by se návrh nových pravidel pro startupy v podobě změn dosavadních zákonů mohl dostat k předložení vládě v prvním kvartále roku 2026.
Aktuální průzkum byl realizován na počátku září ve spolupráci České startupové asociace, agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády. Datovou analýzu zpracoval Lakmoos AI.