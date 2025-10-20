Lupa.cz  »  Třetina startupů zvažuje přesun z Česka. Brzdí je prý daně, administrativa i složité zákony

Třetina startupů zvažuje přesun z Česka. Brzdí je prý daně, administrativa i složité zákony

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

startup Autor: Lupa.cz, Everbot grafika 2

Každý třetí startup zvažuje přesun z Česka, nebo to už udělal. České inovační firmy říkají, že narážejí nejvíce na daňové zatížení (72 %), administrativu a regulaci (64 %) a také na komplikace v pracovněprávních vztazích (61 %).  Uvádí to průzkum České startupové asociace, Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu.

Zakladatelé startupů nejčastěji upozorňují na vysoké odvody z práce, nepřehledné účetnictví, zdlouhavé vízové procesy a nejistotu při spolupráci s OSVČ. Dalším významným problémem je nedostatek kapitálu (59 %) – český venture kapitálový trh je podle nich příliš malý a opatrný.

Přitom podle průzkumu jen necelá třetina startupů (28 %) plánuje zůstat v Česku dlouhodobě. Přesun zvažují zejména firmy z oblastí AI, softwaru a průmyslových technologií, které potřebují přístup k zahraničním investorům a flexibilnějšímu právnímu rámci. Lupa už se dříve tématu věnovala a ukázala, že technologické firmy v souvislosti s pro ně nepříliš vstřícnou legislativou někdy volily jako sídlo své firmy zahraničí a odhadovaly, že řada firem bez nových pravidel ze země odejde. A například jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek popisoval, že ví o společnostech, které na odchodu jsou.

„Dříve nebo později se každý úspěšný startup dostane do bodu, kdy musí zvážit, kde má jeho růst největší smysl – a často to bývá mimo Česko. Pokud se tu prostředí zásadně nezmění, je to pro mnoho firem přirozený krok, ne útěk,“ říká Kamila Zahradníčková, zakladatelka Lakmoos AI. Podle Jitky Paterové z fintechu Eterny bere vysoké daňové a administrativní zatížení prostor pro inovace. „Už jen vysvětlit finančním úřadům, co obnáší vývoj softwaru nebo jak funguje nehmotný majetek, je často velmi náročné. Ve fintechu se to násobí regulací a pomalými procesy,“ myslí si.

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují? Přečtěte si také:

Něco mezi zaměstnancem a OSVČ. V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“. Proč ho potřebují?

Ministerstvo průmyslu chce podle náměstka Štěpána Hofmana využít výsledky průzkumu při přípravě nového startupového zákona, který má odstranit klíčové bariéry. „S partnery už pracujeme na tom, aby nová vláda mohla změny začít zavádět co nejrychleji,“ uvádí Martin Jiránek, předseda České startupové asociace.

Zákon má ukázat startupům vstřícné prostředí. Kromě zaměstnaneckého akciového programu, který nedávno prošel sněmovnou, je jedním z nejdůležitějších plánovaných intervenčních návrhů na prosazení flexibilního právního režimu pro spolupráci s OSVČ. Aktéři počítají s tím, že budoucí zákon jednou mimo jiné zavede daňové pobídky. Záměrem je i deregulovat penzijní fondy tak, aby mohly snadněji investovat do rizikového kapitálu. Organizace předpokládají, že by se návrh nových pravidel pro startupy v podobě změn dosavadních zákonů mohl dostat k předložení vládě v prvním kvartále roku 2026.

Aktuální průzkum byl realizován na počátku září ve spolupráci České startupové asociace, agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu vlády. Datovou analýzu zpracoval Lakmoos AI.

Česko je úspěšná země, co se vyčerpala. Politici zaregistrovali startupy a slibují jim kapitál z penzijních fondů Přečtěte si také:

Česko je úspěšná země, co se vyčerpala. Politici zaregistrovali startupy a slibují jim kapitál z penzijních fondů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Praha láká hvězdy světové architektury

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).