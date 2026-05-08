Tržby Avastu se poprvé v historii dostaly nad sto miliard, vydělává i na půjčkách peněz

Jan Sedlák
Dnes
Česko-americká společnost Gen Digital, která vznikla spojením firem Avast a NortonLifeLock, měla úspěšný finanční rok. Tržby dosáhly na pět miliard dolarů (103 miliard korun) a meziročně vyrostly o 27 procent. Provozní zisk se dostal na 2,12 miliardy dolarů (44 miliard korun) s meziročním růstem 32 procent. Provozní cash flow činila 1,5 miliardy dolarů. Meta pěti miliard dolarů byla překonána poprvé v historii Genu.

Genu se za rok podařilo přidat 11 milionů platících uživatelů, celkově jich firma registrovala 79 milionů. Detailní výsledky zatím nejsou k dispozici, report za rok 2026 bude teprve publikován. Firma očekává, že by měla slušně růst i v letošním roce. Tržby by měly poskočit o osm až deset procent.

Genu v růstu značně pomáhá produkt MoneyLion, který se do společnosti dostal skrze akvizici. Například ve čtvrtém kvartálu posledního fiskálního roku Gen bez MoneyLionu zaznamenal růst “pouze” čtyři procenta. MoneyLion je fintech specializující se na krátkodobé půjčky, finanční poradenství, investice, kredit, peer-to-peer platby a podobně.

“Naše prognózy dokazují, že jsme dnes ještě více přesvědčeni o tom, že kybernetická bezpečnost a finanční zdraví k sobě neodmyslitelně patří. Proto pokračujeme v rozšiřování a propojování platformy Genu,” uvedl Vincent Pilette, generální ředitel Genu s tím, že společnost dále může těžit z nástupu AI agentních systémů. Firma třeba nedávno představila VPN pro AI asistenty a ochranu před AI agenty.

Akcie Genu se obchodují na burze NASDAQ. Jejich hodnota za poslední rok spadla o 29 procent, za poslední měsíc nicméně vyrostla o sedm procent. Tržní hodnota společnosti činí více než 12 miliard dolarů.

Gen ve finančních letech 2024 až 2026 na dividendách vyplatil přes 900 milionů dolarů, odkoupil vlastní akce za 1,3 miliardy dolarů a zaplatil dluhy za 2,4 miliardy dolarů.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

