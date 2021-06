Tržiště pro řemeslníky Supersoused meziročně vyrostlo o 48 %

Startup Supersoused.cz, který provozuje tržiště pro řemeslníky, meziročně vyrostl o 48 % a loni zprostředkoval 9 tisíc zakázek. Služba hlásí 6 tisíc registrovaných uživatelů a rozšiřuje interní týmy řemeslníků, kterých má nyní již 15. Do konce roku chce mít firma 30 až 40 interních týmů. Vlastní řemeslníky služba nabízí v Praze, Brně a Ostravě, do budoucna chce zamířit i do Olomouce. Vedle interních týmů startup nabízí i služby z řad externích profesionálních řemeslníků, ale i brigádníků nebo seniorů. Celkem má v databázi 5 a půl tisíce „supersousedů“.

„I přes nástup pandemie se nám podařilo získat nové profesionály z řad instalatérů, elektrikářů či truhlářů, rozšířit počet registrovaných supersousedů na našem online tržišti. Rovněž jsme rozšířili spolupráce s asistenčními službami a nábytkářskými řetězci, kterým dodáváme komplexní službu v podobě dopravy produktů, jejich finalizace a odvoz starého nábytku. I nadále pozorujeme rostoucí poptávku po řemeslných pracích, které si většina lidí nedokáže zařídit svépomocí, a s tím související růst průměrné ceny zakázek,“ říká Žaneta Huňková, CEO Supersoused.cz s tím, že firma se chce i nadále soustředit na odbornější práce, jako je montáž kuchyňských linek, elektroinstalace nebo instalatérské práce.

Firma dlouhodobě spolupracuje s nábytkářským řetězcem IKEA, kde zprostředkovává montáž zakoupeného zboží. Nově Supersoused.cz uzavřel partnerství s asistenční službou AXA, dále spolupracuje s Global Assistance a Europ Assistance.

"V souvislosti s přípravou nových partnerství jsme rozšířili své služby o elektrikářské, instalatérské, truhlářské a podlahářské práce. Kromě toho jsme začali poskytovat i kompletní přípravy rozvodů elektra a vody nebo odvoz odpadu do sběrného dvora. V neposlední řadě nabízíme také podlahářské práce, odsazení dveří a zárubní a služby hodinového manžela. Rádi bychom tak kromě nábytkářských řetězců chtěli oslovit rovněž hobby markety nebo koupelnová studia,“ dodává Huňková.