Žaneta Huňková (SuperSoused.cz): Ve startupu zažijete extrémní stres jako třeba v letectví

Služba SuperSoused.cz digitalizuje trh řemesel. Propojuje zákazníky, kteří potřebují složit nový nábytek nebo provést opravy a úpravy v domácnosti, a profesionální řemeslníky a kutily, kteří umí a chtějí pomoct. Vedle profesionálů na instalatérství, elektrikářství nebo stolařství dává práci i zájemcům o úklid nebo jednoduché domácí práce. Pomoc od Super sousedů lze využít například pro sestavení zboží od nábytkářského řetězce IKEA.

Nově Supersoused nabízí kompletní služby, od přivezení až po sestavení, dalším hráčům na poli nábytkářského e-commerce. Služba vznikla v roce 2016 a od té doby se vedle Česka rozšířila i na Slovensko a plánuje expanzi do Maďarska. Na jaře vedení společnosti převzala Žaneta Huňková.

Služba SuperSoused.cz je na trhu už pátým rokem. Jaký byl pro vás letošek?

Letošní rok se u nás nesl v duchu koncentrace na B2B segment. Stále jsme tržištěm řemeslníků a vedle toho byla pro nás logickým krokem tvorba vlastních týmů Super sousedů, které budeme nabízet našim B2B partnerům. Vloni jsme vyrostli o 60 %, letos jsme měli ambice na 30% růst. Čekáme, jak dopadne prosinec. Koronavirus nás samozřejmě trochu zasáhl, ale rozhodně ne tak, abychom byli pod rokem 2019. V letošním roce jsme se zaměřili i na posílení interního týmu Super souseda. Momentálně na rozvoji naší platformy pracuje 9 lidí.

O jaké typy služeb je momentálně největší zájem?

Lidé se letos kvůli pandemii a vládním omezením více pouštějí do domácích oprav, tím pádem vzrostly požadavky na odbornost. Například počet elektroinstalací se v říjnu zvýšil o 35 %. Překvapením jsou poptávky na výměnu vypínačů, zásuvek a světel, kde se zájem pozorovaný ze strany Super sousedů zvedl o 54 %. U instalatérských či malířských služeb byl nárůst o 33 %. Naopak pokles je u prací, na které není potřeba odbornost, takže úklidy, jednoduché montáže. Březen a říjen pak byly obecně silné z hlediska zájmu nových Super sousedů. Oproti loňsku pozorujeme zhruba 20% nárůst registrací.

A co to znamenalo pro vaši spolupráci s B2B segmentem? Snažili jste se více orientovat na firemní partnery?

Stoprocentně. Potvrdilo se nám, že ve světě e-commerce je o rozšíření služeb, finalizaci produktů a případně i reklamace stále vyšší zájem. Jednáme teď s hodně firmami na českém trhu s tím, že firmy mají produkt, který my pak u zákazníka dokončíme. Letošní obecný nárůst e-commerce nám otevřel dveře do firem, které jsou čistě online a nezaměřovaly se na servisní služby, pouze na prodej. Uvědomily si, že poptávka po servisu tady je a jsou teď otevřenější k jednání.

Růst ale provázejí i náklady na rozšíření podnikání. Do čeho jste letos nejvíce investovali?

Největší investice putovaly rozhodně do technologií. Optimalizovali jsme naše tržiště a také rozvíjeli novou B2B platformu pro správu zakázek, kam budou mít naši partneři přístup. Chceme se zaměřit nejen na obchodní domy nebo kamenné prodejny, ale i na online obchodníky, kteří budou moct nabídnout zákazníkům objednání servisní služby na jeden klik.

Nedávno jste také získali investici 20 milionů korun od investičního fondu Lighthouse Ventures a investiční skupiny InTeFi. Na co tyto peníze využijete?

Na rozvoj B2B segmentu a partnerství, takže vývoj technologie a posílení týmu. Zároveň se chceme rozšiřovat po České republice a pokrýt více měst. Také chceme posílit naši pozici na Slovensku, kde už fungujeme, ale chceme se na to více zaměřit. Do toho nás čeká expanze do Maďarska.

Když zůstaneme v Česku, tak SuperSoused.cz momentálně funguje v Praze a okolí, v Brně, Ostravě, Liberci, Olomouci, Hradci Králové a Pardubicích. Do jakých dalších měst se chystáte?

Zaměřujeme se na velká spádová města. Naši interní Super sousedé zatím působí jen v Praze, v ostatních městech funguje naše tržiště. Aktuálně třeba nemáme pokrytý jih České republiky, takže tam určitě v příštím roce chceme být. A chceme mít takové pokrytí Super sousedy, abychom mohli dojet prakticky kamkoliv. Nejsilnější jsme stoprocentně v Praze, dále pak v Brně, které je velikostně srovnatelné s Bratislavou. V ostatních městech pozici stále budujeme. Moje teorie je, že čím větší město, tím méně osobní vztahy mezi lidmi a tedy větší poptávka po naší platformě. Proto se zatím nechceme hnát do menších měst, tam už každý svého „supersouseda„ má. Lidé se tam znají a pomůžou si sami.

Jste už také na Slovensku, chystáte se i do Maďarska. Jak se vám daří expandovat na tyto trhy?

Na Slovensku jsme už pár let v Bratislavě a příští rok se na to chceme zaměřit. Jak už jsem říkala, úspěch je tam zatím srovnatelný s Brnem, zhruba se bavíme o stovkách Super sousedů. A Maďarsko nás zatím čeká. V rámci trhu, který děláme, je poměrně neobsloužené a zároveň naši partneři, ať už aktuální, nebo ti, se kterými právě jednáme, už v Maďarsku fungují. Vstup na tamní trh plánujeme společně s obchodními partnery, například díky úspěšné spolupráci s obchodním řetězcem IKEA.

Na západ do Německa nebo na jih do Rakouska se nechystáte?

Aktuálně ty ambice nemáme. Zvažovali jsme to, ale lepší je pro nás jít na nový trh s nějakým dalším partnerem, než tam něco budovat sami.

Pojďme si teď více popovídat o zmíněné B2B spolupráci. Cílíte hlavně na nábytkářské firmy, spolupracujete už s obchodním řetězcem IKEA. Jak přesně ta spolupráce vypadá?

Aktuálně to vypadá tak, že IKEA nás doporučuje svým zákazníkům v obchodních domech a na webu, přičemž teď s Ikeou řešíme prohloubení spolupráce. Momentálně si nás objednává zákazník Ikey sám. Spolu s investicemi do B2B ale jednáme o tom, že naším klientem nebude jen zákazník Ikey, ale i samotná IKEA.

Jak jste s touto spoluprací zatím spokojeni a jak si vyměňujete informace o zakázkách?

Jde o zhruba 2500 poptávek ze strany zákazníků IKEA, kteří si nás objednali sami přes tržiště. Zanedlouho ale budeme spouštět samostatnou B2B platformu propojitelnou přes API, aby korporátní partneři, právě typu IKEA nebo i Global Assistance, měli přístup přímo do našeho systému a mohli sami zadávat a spravovat zakázky. Uvidí, kdy náš Super soused přijel na místo, kdy odjel, uvidí fotografie, předávací dokumenty. Zároveň budou mít k dispozici i kalendář s volnými kapacitami Super sousedů, takže ve chvíli prodeje nábytku nebo jiné služby, například instalatérské, budou moci nabídnout i konkrétní termín.

Plánujete tuto formu spolupráce nabídnout i dalším nábytkářským řetězcům?

Ano a spolupracujeme například i se zmíněnou Global Assistance, kde pomáháme s domácími asistencemi. Jednáme teď s několika dalšími potenciálními partnery, zatím ale neprozradím konkrétní jména. Na to přijde čas pravděpodobně v prvním čtvrtletí příštího roku.

Zmínili jsme, že máte v současnosti několik tisíc Super sousedů. Co je to za lidi? Jde jen o kvalifikované řemeslníky, nebo může své síly nabídnout kdokoliv?

Na našem tržišti může své služby nabídnout téměř kdokoliv, kdo je schopný a ochotný pomáhat. Rozhodující je pro nás kvalita, takže klademe velký důraz na zpětnou vazbu zákazníků. Máme nastavené transparentní hodnocení, takže ti se špatnými referencemi u nás nemají místo. Super sousedé navíc mají možnost ověřit svou totožnost a nahrát na platformu certifikáty, osvědčení o vzdělání, živnosti, pojištění. To vše je zákazníkům k dispozici a je už jen na nich, zda si vyberou kvalifikovaného, nebo nekvalifikovaného řemeslníka. Co se pak týče týmu interních Super sousedů, které nabízíme našim partnerům, tak tam ověřování probíhá osobně a máme s nimi oficiálně uzavřenou spolupráci.

Jak máte tu spolupráci ošetřenou smluvně?

Zákazníci a Super sousedé působící na tržišti spolupracují na základě obchodních podmínek portálu, to znamená, že jsou pro ně závazná pravidla užívání služby. Platba se hradí předem do naší úschovy. Jakmile řemeslník dokončí práci, vydá zákazníkovi daňový nebo nedaňový doklad s cenou služby. Pak zákazník potvrdí, že bylo vše v pořádku a my uvolníme platbu na účet řemeslníka spolu s provizní fakturou. Provize mimochodem činí 15 %. Super soused jede sám na sebe, reklamace a spory musí řešit se zákazníkem on. Zákazník si na druhé straně sám vybírá svého dodavatele, přičemž obvykle mu dáme na výběr ze zhruba tří nabídek na zakázku. Vidí transparentní hodnocení, kolik měl řemeslník v minulosti reklamací, jak dlouho s námi spolupracuje. V případě vlastních týmů Super sousedů jdou veškeré záležitosti a povinnosti samozřejmě za námi.

A představují zakázky získané přes vaši platformu pro Super sousedy spíš jen přivýdělek, nebo mohou sehnat tolik práce, že jim to vychází na „full-time“?

Máme jak řemeslníky, kteří si dokážou vydělat na full-time, tak i kutily nebo seniory, kteří pracují jen tak o víkendu. Výdělky jsou opravdu různé, záleží na konkrétní službě, sezónnosti i samotné aktivitě řemeslníka. V průměru se můžeme bavit o částkách od 5000 do 25 000 korun.

Kromě těchto „nezávislých“ řemeslníků ale tvoříte i vlastní interní tým Super sousedů pro B2B partnery. Ti už jsou přímo vašimi zaměstnanci?

Ne, pracují na IČO a máme s nimi podepsanou rámcovou smlouvu. Ověřujeme jejich certifikáty, druh živnosti a zároveň ve spolupráci s partnery přebíráme rizika na sebe. Ověřování probíhá osobně, podepisujeme s nimi rámcovou spolupráci a spolupracují na IČO. Taktéž máme jasně nastavené service delivery standardy jejich práce. Na první zakázky s nimi jezdí team leader, který kontroluje kvalitu prováděné práce a učí je s naší aplikací.

Tolik ke službě SuperSoused.cz. Pojďme si ale ještě chvíli povídat o vás. Jste ve firmě od roku 2017, ale původně máte vystudovaný management v letectví. Jak se letecká manažerka dostane k práci ve startupu zaměřeném na digitalizaci řemesel?

Startupy mě vždy zajímaly a privátní letectví se od tohoto sektoru zas až tolik neliší. Je to extrémně stresová záležitost, klienti jsou nároční, není moc času na chyby, musíte vše řešit rychle a kreativně. A když jsem uviděla inzerát na práci v SuperSousedovi, tak jsem moc neváhala. Hledali člověka do týmu, já projevila zájem a vyšlo to. Když jsem nastupovala, firma byla malá. Když byl člověk pracovitý a aktivní, mohl získat spoustu zkušeností. To byl můj případ. A postupem času si majitel (Lukáš Novák, pozn. red.) všiml, že i bez jeho každodenní účasti pode mnou firma roste, a tak mi na jaře svěřil své pravomoci.

V poslední době se ale mluví o tom, že v IT je málo žen a nemají tak silnou pozici jako muži. Cítila jste to také tak?

Otázkou je, co vnímáme jako IT. Pokud je to IT jako firma, tak tam je situace obdobná jako v kterékoliv jiné firmě, ve vedeni i jinde má žena asi podobné možnosti. V tom se IT neliší, ale že je obecně málo žen v managementu, je fakt. Jestli IT vnímáte jako práci s technologiemi, tak máte asi pravdu, že mužů bude v sektoru převaha. Ale nemyslím si, že to žena má úplně tak těžké. Jde hlavně o zájem. Bude to trvat asi ještě hodně dlouho, než budou ženy v tomto sektoru zastoupeny stejně jako muži. Ale když se podíváme na to, jak jsou populární školení programátorek, tak věřím, že se brzy vymaníme z toho, že v IT je 90 % mužů a 10 % žen.

Takže situace se podle vás zlepší jen tím, že se ženy samy začnou o ten obor více zajímat?

Za mě stoprocentně.

A jaká je podle vás nejlepší cesta do startupů nebo technologických firem?

Nebát se toho. Myslím si, že hodně žen nemá sebejistotu v tom, že mohou být úspěšné, navíc pokud se musí starat o rodinu. Ale myslím, že doba je úplně jiná, než bývala, a hodně firem, hlavně startupů, dává ženám prostor k tomu, aby se mohly vzdělávat a aby rostly v rámci firmy nahoru.