 »  Se satelitem se budete chechtat, láká Nova diváky na placené platformy

Filip Rožánek

Televize Nova nasadila do vysílání další informační spoty, které varují před koncem vysílání ve standardu DVB-T. Zatímco předchozí byly ve stylu seriálu Ulice, v současné verzi diváky oslovuje herec Tomáš Matonoha ve studiu podvečerní soutěže Co na to Češi.

Nejsledovanější komerční stanice nadále přesvědčuje diváky, aby nepřecházeli na DVB-T2 a místo toho si pořídili satelit, kabelovou televizi nebo televizní nabídku od internetového operátora.

„Co dělají Češi, když se blíží konec DVB-T?“ ptá se v klipu moderátor Matonoha. Potom nabízí varianty odpovědí: „Za a) chechtají se, protože mají televizi přes kabel, satelit nebo internet. Za b) přejdou na kabel, satelit nebo internet, aby se mohli chechtat. Za c) konečně si koupí větší televizi. Za d) koupí si set-top box a budou přelaďovat, přelaďovat, přelaďovat, přelaďovat a přelaďovat. A konečně za e) budou se divit, kam zmizel jejich oblíbený pořad Co na to Češi.“

Spot podkreslený melodií Don't Worry Be Happy končí výzvou, aby diváci jednali, dokud je čas a zavolali na informační linku 800 770 770 anebo navštívili web televize.

Vypínání DVB-T komerčních televizí začne v Praze už 8. ledna 2020.