 »  TV Nova slaví čtvrtstoletí vysílání, v prime time nyní oslovuje necelých 40 % diváků

Společnost CET 21 získala od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dvanáctiletou licenci k provozování celoplošného televizního programu po bývalé federální stanici F1 v lednu 1993. Licence definovala chystané vysílání televize Nova jako „kulturní program ve stylu ČT2, slibující mimo jiné i štědře financovanou dramatickou tvorbu, vzdělávací pořady či pořady věnované menšinám“, jak ve své bakalářské práci připomíná studentka pražské fakulty sociálních věd Kateřina Michailidu.

Podle radních takto prezentovaný projekt „respektuje zájem veřejnosti, přispívá k utváření demokratické společnosti, odráží její názorovou pluralitu a poskytne objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a zároveň garantuje svým pojetím programovou kvalitu odpovídající nárokům vyspělého českého diváka“.

Na základě udělené licence zahájila 4. února 1994 televize Nova vysílání jako první celoplošná soukromá stanice na českém trhu. Změnit uváděné licenční podmínky umožnila Nově v roce 1996 přijatá novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, podle níž měl zůstat nadále závazným jen nabízený programový formát.

V červnu 1996 tak RRTV zrušila 23 z 31 licenčních podmínek pro vysílání Novy a zrušila nejen schválené programové podmínky, ale i povinnost televize investovat do původní dramatické tvorby a využívat nezávislé producenty.

Program Novy nadále tvořily hlavně americké seriály a další komerční pořady. Na konci roku 1996 pak vysílací Rada výslovně uvedla, že licence Novu nezavazuje k petrifikaci náběhového programového schématu a televize může „změnou programové skladby reagoval na měnící se nároky diváků, změny životního stylu obyvatel a změnu pracovní doby v souvislosti se zavedením letního času při dodržení celoformátovosti a základní koncepce programové skladby“.

Nesledovanější stanice i jednotlivé pořady

Nova se po dvou měsících od zahájení vysílání stala nejsledovanější českou televizní stanicí a od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997 nadále udržuje drží vedoucí pozici ve své cílové skupině diváků ve věku od patnácti do 54 let.

Jak se píše v dnes zveřejněné tiskové zprávě, „průměrný podíl na sledovanosti za celou tuto dobu dosáhl 42,2 procent v celém dni a 45,9 procent v prime time ve výše uvedené cílové skupině“. Za posledních dvacet let, tedy od roku 1998 do loňského roku 2018, obsadily pořady televize Nova 483 míst v mezi pěti sty nejsledovanějšími pořady v uvedené divácké skupině a to včetně zpravodajství a sportovních přenosů.

Původní jeden program televize Nova se do dnešního dne rozšířil na celou televizní skupinu, která má ve svém portfoliu pět volně šířených stanic. Kromě hlavní Novy je to seriálová Nova 2 a Nova Action, filmová Nova Cinema a archivní Nova Gold). Dále Nova provozuje dvě placené sportovní stanice Nova Sport 1 a Nova Sport 2, primárně pro slovenské diváky určenou mezinárodní mutaci Nova International a o hodinu posunutou stanici Nova +1. Formou produkce, koprodukce nebo předkupu televizních vysílacích práv také Nova podporuje tuzemskou kinematografii.