Lupa.cz  »  Tvůrci úspěšné české videohry dělají na dronech, které mají plnit příkazy a létat bez GPS či připojení

Tvůrci úspěšné české videohry dělají na dronech, které mají plnit příkazy a létat bez GPS či připojení

Jan Sedlák
Dnes
GoodAI Autor: GoodAI

Pražská společnost GoodAI pracuje na technologii Prometheus, jejímž cílem je zprovoznit plně autonomní drony nezávislé na připojení nebo GPS. GoodAI chce technologii dotáhnout do stavu, kdy takto budou schopné fungovat dronová roje (drone swarms).

Tyto roje mají být plně autonomní. Postaveny budou na jazykových modelech a mají se umět pohybovat v prostředí bez GPS, pilota, stálého rádiového spojení a externích výpočtů, typicky na serveru či v cloudu. Na každém dronu poběží foundation model (LLM reasoning a inference) schopný zapojit mapování (3D mapping a point cloudy), vnímání, plánování a přirozenou komunikaci.

Drony zároveň nemají mít naprogramované mise, ale měly by umět reagovat na povely typu “prohledej druhé patro”, “ukažky mi všechny zdroje tepla” a tak dále. Jde o podobný princip, s jakým pracuje Google v rámci modelu SIMA 2, který umí plnit úkoly ve virtuálních světech. Google model trénoval i na české hře Space Engineers od studia Keen Software House. To stejně jako GoodAI vlastní Marek Rosa.

GoodAI má nyní funkční prototyp pro jeden dron a koordinaci dalších v simulovaném prostředí. Naplánovány jsou další dvě fáze. Ta druhá počítá s kolaborací dronů, sdílení map a podobně. Demo je k dispozici zde a zde a další informace jsou na webu.

Google míří k obecné umělé inteligenci, pro trénování použil českou hru Space Engineers

