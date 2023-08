Tvůrcům Samorosta či Machinaria opět klesly tržby. Nepomáhá situace v Rusku a Číně

Autor: Amanita Design

Hry od brněnského studia Amanita Design nadále pohodlně vydělávají na chod firmy, i když tržby v loňském roce opět klesly. Konkrétně spadly z předchozích 84 na 66 milionů korun. Zisk činil 15,6 milionu oproti více než 25 milionům.





Amanita pozoruje propad čísel druhý rok po sobě, v roce 2020 byly tržby na 106 milionech a zisk na více než 34 milionech korun. Reflektuje to cyklus vydávání her a úspěch posledních titulů. Předloni k číslům hodně přispělo zařazení Creaks a Pilgrims do předplatného Apple Arcade.





Šéf studia Jakub Dvorský v rozhovoru pro E15 uvedl, že Amanita výrazně pocítila výpadky prodejů v Rusku (válka) a v Číně (silná regulace a povolenky na vydávání her ze strany vlády).

Drtivá většina příjmů pochází z prodejů her a licenčních poplatků, tržby z prodeje merchandise loni dosáhly na něco přes dva miliony.

Amanita má v portoliu hry jako série Samorost, Machinarium, Chuchel, Pilgrims, Creaks, Happy Game nebo nejnovější Phonopolis.

Majoritu 94 procent v Amanitě ovládá Dvorský. Zbylých šest procent patří Tomáši Dvořákovi.