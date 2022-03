Tým podcastu Vinohradská 12 povede Matěj Skalický

Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Úspěšný zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 bude od března připravovat nový tým. V jeho čele se objeví dlouholetý redaktor Radiožurnálu Matěj Skalický, který se v posledních dvou letech specializoval na problematiku koronavirové pandemie.

Matěj Skalický působí v Českém rozhlase od roku 2011. Začínal na zpravodajském webu, několik let byl externistou domácí i zahraniční redakce, podílel se na přípravě vědeckého pořadu Experiment. Reportáže do něj posílal pravidelně z Dánska, a hlavně pak z Velké Británie, kde také žil. Odtud zároveň přispíval i do řady dalších médií. Po návratu do České republiky se nepřetržitě zaměřoval na veškeré dění kolem pandemie koronaviru.

Je studentem doktorského programu Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vývoj českých zpravodajských podcastů. Absolvoval také politologii na Univerzitě Hradec Králové.

„Po letech strávených v kontinuálním vysílání se těším na další příležitost, jak odvyprávět nejdůležitější události kolem nás. Jsem rád, že jsem si mohl předat symbolicky slovo právě s Lenkou Kabrhelovou a jejím týmem, který stojí za nastartováním boomu zpravodajských podcastů v Česku. Patří jim za to obrovský dík,“ uvedl Matěj Skalický.

První původní zpravodajský podcast Vinohradská 12 se zaměřuje na domácí i zahraniční aktuální politická témata a společenské fenomény. Vychází každý všední den a je dostupný na zpravodajském serveru iRozhlas.cz, ve všech podcastových čtečkách nebo také prostřednictvím streamovací služby Spotify. V letech 2020 i 2021 získal ocenění Podcast roku v kategorii Veřejnoprávní podcast.

Původní autorský tým podcastu Vinohradská 12 z Českého rozhlasu odešel a nastoupil do redakce portálu Seznam Zprávy.