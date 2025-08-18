Lupa.cz  »  U jejího zrodu byl Microsoft. Teď slavná televize změní název i známé logo

U jejího zrodu byl Microsoft. Teď slavná televize změní název i známé logo

Filip Rožánek
Dnes
Studio MSNBC v New Yorku Autor: NewcastStudio
Studio MSNBC v New Yorku

Americká zpravodajská televizní stanice MSNBC oznámila, že do konce tohoto roku projde zásadní změnou a ponese nový název MS NOW. Zkratka odkazuje na slovní spojení My Source News Opinion World (Můj zdroj zpráv, názorů a světových událostí).

Změna je důsledkem restrukturalizace mateřské společnosti Comcast, která většinu svých kabelových kanálů převádí do nového odděleného podniku Versant. V důsledku této transformace už stanice nebude formálně součástí NBC News. Přesné datum přechodu na nový název MS NOW bude upřesněno v následujících měsících.

Stávající logo stanice MSNBC

Stávající logo stanice MSNBC

Autor: NBCUniversal

Součástí nadcházejících změn je také opuštění ikonického loga s pávem, které historicky patří společnosti NBCUniversal. Paví motiv zmizí také z vizuální identity dalších kanálů, například CNBC. Ten si ale svou zkratku zachová, protože v roce 1989 vznikal jako Consumer News and Business Channel.

Vedení stanice v tiskovém prohlášení uvedlo, že navzdory změně názvu zůstane její mise stejná a cílem je i nadále být pro diváky zdrojem ověřených zpráv a analýz. Společnost ujistila, že na obrazovkách zůstanou stejní moderátoři a novináři, na které jsou diváci zvyklí.

Budoucí název a logo stanice MSNBC po přejmenování na MS NOW

Budoucí název a logo stanice MSNBC po přejmenování na MS NOW

Autor: Versant

Firma dále uvedla, že v době, kdy mnoho redakcí omezuje svůj provoz, ona naopak investuje a plánuje obsadit téměř 100 nových pracovních pozic.

Původní název MSNBC vznikl v roce 1996 jako společná mediální investice firmy Microsoft (MS) a televize NBC. Microsoft svůj podíl ve stanici prodal v roce 2005 a ze stejnojmenného zpravodajského webu se stáhl v roce 2012. Název televizního programu ani souvisejících projektů se ale nezměnil.

Portfolio nově vznikající společnosti Versant budou kromě MS NOW tvořit ještě kabelové stanice USA Network, CNBC, Oxygen, E!, SYFY či Golf Channel. Doplní je také digitální platformy Fandango, Rotten Tomatoes, GolfNow, GolfPass a SportsEngine.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

