Ukrajina se poprvé v historii zúčastní kybernetického cvičení NATO. V jednom týmu s Čechy

Autor: Jan Sedlák

Ukrajina se poprvé v historii zúčastní kybernetického cvičení NATO známého pod názvem Locked Shields. Ukrajina bude spolupracovat s Čechy.





“Ukrajina spojí síly ve společném týmu s Českou republikou. This year, Ukraine is joining forces with the Czech Republic in a common team for this exercise. Joint development of skills, exchange of experience and cooperation are key elements on the way to effectively countering modern cyber threats,” uvedl Serhii Demediuk, zástupce šéfa National Security and Defense Council spadající pod prezidenta.





Cílem Locked Shields je vyzkoušet si ochranu kritické infrastruktury na simulovaných scénářích. České týmy v minulosti několikrát obsadily přední pozice. Letos se cvičení zúčastní kolem čtyř tisíc lidí ze čtyřiceti států. Akcie organizuje NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) v estonském Tallinnu.

Ukrajina byla už v roce 2022 přijata jako přispívající účastník této kybernetické části NATO. CCDCOE je entita zaměřená na výzkum a výcvik týkající se kybernetické bezpečnosti. Slouží také jako platforma pro vyměňování informací a zkušeností v tomto oboru. NATO Ukrajinu přijalo i díky zkušenostem této země z kybernetických bojů doprovázejících invazi Ruska. Česká republika je členem CCDCOE od roku 2014.